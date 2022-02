‘Britse Oscars’: ‘Dune’ en ‘Power of the Dog’ slepen meeste BAFTA-nominaties binnen

Dune ontving elf nominaties. Het sf-epos van regisseur Denis Villeneuve vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. Dune maakt kans op de prijzen voor beste film en scenario, maar dingt verder vooral mee in ‘technische’ categorieën als beste production design, kostuums, haar en make-up en geluid.

De Netflix-film The Power of the Dog maakt kans op de prijzen voor onder anderen beste film, regie en scenario (Jane Campion), hoofdrolspeler (Benedict Cumberbatch) en bijrol (Jesse Plemons en Kodi Smit-McPhee). Het drama speelt zich af in de VS van begin twintigste eeuw en vertelt over een dominante rancher die zijn broer, zijn vrouw en haar tienerzoon intimideert. Hij blijkt dit echter te doen om zijn eigen diepere gevoelens te negeren.

Andere titels die kans maken op de BAFTA voor beste film zijn het drama Belfast over een jongen die opgroeit terwijl het Noord-Ierse conflict aanwakkert, de veelbesproken klimaatsatire Don’t look up en Licorice Pizza, een melancholieke ode aan het Amerika van de jaren zeventig. Andere films met veel nominaties zijn Belfast (zes stuks), Licorice Pizza, West Side Story en 007-avontuur No Time To Die (allemaal vijf stuks).

De uitreiking van de BAFTA’s vindt plaats op 13 maart. De Britse filmprijzen gelden als een van de graadmeters voor de Oscars, die eind maart aan de beurt zijn.