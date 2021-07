Britney Spears belde alarmnummer 911 avond voor hoorzitting

Op de avond voor haar verschijning in de rechtbank op 23 juni belde zangeres Britney Spears naar het alarmnummer 911 om zich te melden “als slachtoffer van haar bewindvoering”. Haar team was ongerust. Of de zaal niet ontruimd kon worden en de opnames verzegeld, probeerde een van haar advocaten op de dag van de zitting nog. Spears zelf stak een stokje voor. “Iemand heeft goed zijn best gedaan om mij uit te buiten. Ik vind dat dit een openbare zitting moet zijn. Ze zouden moeten luisteren naar wat ik te zeggen heb.” Wat volgde was een gepassioneerd betoog om haar vrijheid terug te krijgen.

Dat alles – en meer – is te lezen in een onderzoek van het gerenommeerde tijdschrift The New Yorker. Het stuk is van de hand van Ronan Farrow, de zoon van actrice Mia Farrow en regisseur Woody Allen. Farrow, die met zijn vader brak, bracht in 2017 de #MeToo-affaire mee naar buiten en kreeg daarvoor een Pulitzer. Samen met collega Jia Tolentino zette hij nu zijn tanden in het verhaal rond Spears’ curatele, die al sinds 2008 in voege is. Het duo sprak daarvoor met een legertje mensen uit de omgeving van Spears en haar familie.

Uit de getuigenissen blijkt dat Spears al van in het begin van de bewindvoering probeerde te ontsnappen aan de ijzeren vuist van haar vader Jamie. Op het moment dat de regeling intrad, was de zangeres opgenomen na een inzinking. Toch nam ze vanuit het ziekenhuis contact op met advocaten om te voorkomen dat haar vader aanbleef als beheerder.

Britney Spears Beeld AFP

Volgens Jacqueline Butcher, een voormalige vriendin van de familie, was de verhouding tussen vader en dochter uiterst gespannen. “Hij riep voortdurend tegen haar, noemde haar een hoer en een vreselijke moeder. ‘Schat, je bent dik’, zei hij op een bepaald moment. ‘Papa gaat je op dieet zetten en een trainer huren, zodat je weer in vorm kan geraken.’”

Daarnaast belicht het onderzoek van Farrow en Tolentino de verwoede pogingen die Britney al sinds 2008 onderneemt om haar curatele ongedaan te maken. Een strijd met ongelijke wapens, aangezien de zangeres geen eigen advocaat mag kiezen. Haar vader zette zijn oudste dochter bij de rechter steevast neer als ‘dementerend’ en ‘wilsonbekwaam’. En dus kreeg Spears keer op keer een door haar vader goedgekeurde advocaat toegewezen.