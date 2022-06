Breng uw kleuter naar school in 24 fluohesjes en hij reflecteert nóg minder dan Bo Burnham

Precies één jaar geleden verbaasde comedian Bo Burnham zijn fans met Inside, een Netflix-special die hij tijdens de lockdown alleen opnam. Wij waren die verjaardag vergeten, bezig als we waren met knaldrang en inflatie, maar Burnham niet. Hij had zelfs een geschenk voor ons: The Inside Outtakes, een uur aan materiaal dat op de montagetafel was blijven liggen.

Outtakes is muzikanten-Engels voor ‘rommel uit het tuinhuis waar we van af willen’. Zelden verrijken ze het oeuvre van een artiest. Dat het bij Bo Burnham net iets anders ligt, besef je al na vijf minuten, wanneer hij vijf takes van hetzelfde nummer over elkaar legt. Zoek de zeven verschillen, maar let vooral op de tekst. “I made you some content / Daddy made your favorite, open wide”, zingt hij. Zijn extra content is dus een manier om kritiek te leveren op de leegheid van te veel content.

The Inside Outtakes gaat helemaal niet over Burnhams pastiche op jeansbroekenreclame, zijn cynische eerbetoon aan Joe Biden of andere sketches die nu het daglicht zien. Het gaat over wat deze man al jaren probeert te doen, namelijk zijn eigen angst vormgeven door constant te kritiek te counteren op zijn eigen kunst.

Ook nu is het van dat. Het nummer ‘Problematic’ wordt halverwege onderbroken door een beeld van Burnham die naar Problematic kijkt op zijn laptop. Een interview met het zogezegde creatieve team van Inside draait uit op acht Bo Burnhams die tegen elkaar op zitten te kwekken over diversiteit. Serieus, breng uw kleuter in vierentwintig fluohesjes naar school en hij reflecteert nog minder dan deze man.

Op den duur is er té veel om over na te denken en mee te lachen, zeker omdat Burnham de beelden nog heeft volgeplakt met fake YouTube-advertenties. De komiek beeldt ons gevoel zelf prima uit door op een paar momenten twee of drie speeches te monteren, zodat je er niks meer van begrijpt. Het enige wat je kunt doen, is de zaak herbekijken – wat overigens een aanrader is. Het zit zo goed in elkaar dat we zelfs durven te opperen dat Burnham bepaalde outtakes heeft gefilmd met deze achterafspecial in zijn hoofd. Of is dit gewoon een slimme montage van wat er echt is overgebleven na het zwaarste creatieve proces in Burnhams leven?

Hij vond maar geen bevredigend einde voor Inside, vertelt Burnham, en dus bevatten de outtakes maar liefst vijf slotscènes die het niet hebben gehaald. Die moet u vooral zelf zien, maar de kernwoorden zijn: ‘Marvel’, ‘kip’ en ‘doctoraat in de literaire analyse’. Dat laatste heb je na deze nieuwe blik op de beste comedyspecial van 2021 namelijk nodig om Bo Burnham tot op de laatste vezel van zijn jeansbroek te ontrafelen.