Braziliaanse Jatahy maakt voorstelling over slavernij: ‘De revolutie begint bij een individu’

In Depois do silêncio onderzoekt Christiane Jatahy de moderne slavernij. ‘Formeel is het in Brazilië al ruim 130 jaar afgeschaft, maar in feite wordt het gewoon in een andere vorm voortgezet.’

Het land van de Braziliaanse regisseuse Christiane Jatahy staat aan de vooravond van cruciale presidentsverkiezingen. Op 30 oktober nemen de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva en de huidige uiterst-rechtse president Jair Bolsonaro het tegen elkaar op. De eerste ronde was onverwachts spannend, want Lula haalde minder stemmen dan voorspeld.

“Een ramp voor Brazilië en de rest van de wereld”, zo kwalificeert Jatahy een eventuele overwinning van Bolsonaro. De regisseuse, die dit jaar de Gouden Leeuw voor lifetime achievement op de Biënnale van Venetië won, woont in Parijs, maar is zeer door de ontwikkelingen in haar geboorteland geëmotioneerd. “Er pakken zich donkere wolken boven Brazilië samen. Ik heb goede hoop dat Lula wint, maar ben bang, heel bang, voor het alternatief.”

Waar vreest u voor?

“Als Bolsonaro wint, dan verliezen we het land aan een fascist. Hij is verantwoordelijk voor de ontbossing in het Amazonewoud en de slechte leefomstandigheden van de mensen daar. Zijn entourage bestaat bovendien uit extremisten. Bolsonaro is het gezicht van een beweging die moet worden bestreden.”

Toch is hij populair.

“Het is een opportunist die op de teleurstellingen van Brazilianen inspeelt. Daarbij schuwt hij het nepnieuws niet. Zijn werkwijze lijkt erg op die van Donald Trump in Amerika. Hij creëert een narratief, schildert links af als extreem corrupt en presenteert zichzelf als held. Daar blijken mensen in moeilijke omstandigheden gevoelig voor. Wat mij betreft misbruikt Bolsonaro hen. Al is dat wel slechts een deel van het verhaal, want onder zijn aanhangers zitten ook gewoon echte fascisten.

“De wereld mag niet wegkijken. De politieke situatie in Brazilië reikt verder dan de landsgrenzen. Europa neemt grondstoffen van Brazilië af en profiteert dus van Bolsonaro’s beleid van uitbuiting in het Amazonewoud. Op die manier werkt de rest van de wereld mee aan moderne slavernij. Dat moeten we blijven benoemen.”

Trilogie van de horror

Jatahy doet dat in Depois do silêncio (Na de stilte). Het werk bevindt zich op het snijpunt van theater en cinema en onderzoekt hoe de geschiedenis van de slavernij doorwerkt tot op vandaag. Het is het sluitstuk van haar ‘trilogie van de horror’. Eerder nam ze fascisme en toxische mannelijkheid als thema. Daarin werd Bolsonaro opgevoerd als hedendaagse Macbeth, de machtswellusteling uit de zeventiende-eeuwse tragedie van Shakespeare. Depois do silêncio, het derde en laatste deel, is 20 en 21 oktober te zien in De Singel in Antwerpen.

“Slavernij is nog altijd een onderdeel van ons kapitalistische systeem”, zegt Jatahy. “Formeel is het in Brazilië al ruim 130 jaar afgeschaft, maar in feite wordt het gewoon in een wat andere vorm voortgezet.”

Hoe uit zich dat?

“Ik heb mij laten inspireren door door het boek Torto Arado (In het Nederlands vertaald als Kromme ploeg, MS) van Itamar Vieira Júnior. Het verhaal, dat deels fictioneel, deels waargebeurd is, gaat over twee zussen op het Braziliaanse platteland. Op een heel indringende en realistische manier beschrijft Viera wat voor onrecht hun wordt aangedaan. Zij leven onder omstandigheden van moderne slavernij. Dat is in Brazilië, maar ook op andere plekken in de wereld, aan de orde van de dag. Sommigen hebben niet de mogelijkheid om te zeggen: ‘Dit accepteer ik niet.’ Ze worden gewoonweg uitgebuit.”

Is daar genoeg aandacht voor?

“Nee. De meesten steken liever hun kop in het zand. Ze negeren dat het verleden doorwerkt in het heden. Als we dat niet inzien blijft de geschiedenis zich herhalen. En herhalen. En herhalen.”

Kunt u daar iets aan veranderen?

“Ik ben kunstenares en zie het als mijn verantwoordelijkheid om het publiek aan het denken te zetten. Er is meer dan onze eigen dagelijkse realiteit. We moeten dus om ons heen kijken en zien wat er elders in de wereld gebeurt. En we moeten luisteren. Als er maar lang en goed genoeg geluisterd wordt, verandert er vanzelf iets. Daarom is het bijvoorbeeld ook zo belangrijk dat een boek als Torto Arado in veel landen verschijnt.”

Dan zijn we op de hoogte. Maar wat richt dat uit?

“Een revolutie begint bij een individu en verspreidt zich zo verder. Niemand kan de hele wereld veranderen, maar laten we allemaal een stukje voor onze rekening nemen.

“Dat begint bij de leiders die we kiezen. We leven in een democratie: kies mensen die serieus iets aan ons vraatzuchtige kapitalisme willen doen; Bolsonaro is daar in ieder geval het absolute tegendeel van. Maar ook als individu, in ons persoonlijke leven, kunnen we van betekenis zijn. Wat is onze relatie tot de ander? Hoe gaan we om met mensen, zoals vluchtelingen, die het moeilijk hebben? En wat beschouwen wij als normaal? Kopen we spullen die het product zijn van moderne slavernij?

“De nieuwe generatie stemt mij hoopvol. Die accepteert de wereld niet zoals die is. Zij zijn bereid om te veranderen en genoegen te nemen met minder. Als de een dit doet en de ander dat maken we de wereld langzaam ietsjes mooier. We verleggen een steen in de rivier.”

