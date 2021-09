‘Brand New Cherry Flavor’: een slepende koortsdroom in occult Los Angeles

Matthijs Valent zet de blik op oneindig. Vandaag: Brand New Cherry Flavor.

Goede dingen komen naar degenen die wachten en Brand New Cherry Flavor heeft geen haast kijkers te choqueren. Maar wie de David Cronenbergachtige horrorserie (denk aan zijn eXistenZ) een kans geeft, krijgt onder andere zombies, opgebraakte kittens en een seksscène die zo ongemakkelijk is dat je niet kúnt wegkijken.

Ergens in de jaren 90 komt de jonge filmmaker Lisa Nova (Rosa Salazar) op uitnodiging van louche producent Lou Burke (Eric Lange) naar Los Angeles om haar eerste film uit te brengen. Een aanranding later en een illusie armer heeft Lou haar film gejat, en zint ze op wraak. Gelukkig wemelt het in de stad van de excentriekelingen en de sympathieke heks Boro wil voor een klein offer graag helpen Lous leven ‘af te fikken’. Pas op met wat je wenst, is de wijsheid waar Lisa even geen oren naar heeft en ze zegt toe zonder ook maar naar de kleine lettertjes te vragen. Met een ritueel begint de maalstroom die Lisa, Lou en iedereen om hen heen diep in een bovennatuurlijk gat zal zuigen.

Niet dat dit iemand opvalt in de schaduwkant van Hollywood. Voor de zelfdestructieve persoonlijkheden die zich zo tot deze plek aangetrokken voelen, loopt de dagelijkse realiteit van showbizz naadloos over in meer esoterische ervaringen. Verdrongen zonden, trauma’s en schuldgevoelens manifesteren zich door magische gestaltes, soms slechts beangstigend, maar ook bloederig als het moet.

Cherry Flavor weet op zijn tijd zeer inventief te choqueren, maar die momenten zijn wel zo schaars dat het zelden echt spannend wordt. Zelfs in een voor Netflix-begrippen kort seizoen gebeurt er vrij weinig. Acht afleveringen lang sukkelt de kijker door het rariteitenkabinet van occult Los Angeles, dat overigens wel heerlijk noir aanvoelt. Daardoor krijgt de serie een sterke ambiance, maar dat vergt veel geduld.

In de strijd tussen de streamingtitanen is het oprekken van series om meer bingemunitie te produceren helaas een veelvoorkomende kwaal. Cherry Flavor had makkelijk met twee afleveringen minder gekund, zonder aan verhaal of ontwikkeling in te boeten.

Dat het geheel niet te mager aanvoelt komt vooral door Rosa Salazar, die met een indrukwekkend arsenaal aan gezichtsuitdrukkingen de serie grotendeels overeind houdt. Haar expressieve gezicht en lichaamstaal zijn de vulkaan waaruit alle opgekropte emotie van het verder onderkoelde drama tot uitbarsten komt.

Daarbij geeft Eric Lange vakkundig gestalte aan de vileine producer Lou, die met zijn tirades en maniertjes een goed uitgewerkte tegenhanger vormt voor de onverstoorbare Lisa. Zij zijn de uitblinkers. Van de ondersteunende cast komt niet elk personage even goed uit de verf, maar niemand loopt in de weg.

Brand New Cherry Flavor kan voor ware horrorfanaten misschien te tam zijn, en voor de teerdere ziel traumatisch. Voor wie na vier afleveringen nog eetlust heeft, zal de rest zoet smaken.

Brand New Cherry Flavor is nu te zien op Netflix.