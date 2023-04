Braaf, beleefd en veel te schools: Flea van Red Hot Chili Peppers maakt een podcast

“Weet je nog hoe je ooit met muziek bent begonnen?” “Wat was de eerste plaat die de vonk deed overslaan?” “Hoe was de samenwerking met muzikant x?” Met zulke clichématige vragen zullen interviewees zelden het achterste van hun tong laten zien, ook al is de interviewer van dienst een toffe peer als Flea. In de podcast This Little Light wrikt de bekende Red Hot Chili Peppers-bassist nauwelijks informatie los die zijn gasten al niet in elfendertig interviews lieten vallen.

Een muziekpodcast maken is nu eenmaal een stuk moeilijker dan men denkt. Niet alleen moet je als interviewer volgens een heldere structuur het verhaal van je interviewee kunnen opdiepen, je moet bovendien jouw luisteraar zien te entertainen of er op zijn minst voor zorgen dat die niet wegzapt. Het mag niet té gezellig klinken tussen jou en je gast, zo niet voelt de luisteraar zich uitgesloten. Zo’n gesprek moet bovenal organisch aandoen, niet getelefoneerd. Wie luistert moet in de waan verkeren dat hij mee aan tafel zit voor een unieke babbel.

Het is niet omdat je hartstochtelijk van muziek houdt dat je er ook een interessante conversatie over kunt voeren. Sommige podcastmakers omzeilen zoiets door opzettelijk voor nerdy gesprekjes te kiezen die enkel en alleen mensen uit de muziekindustrie en de occasionele superfan plezieren. De erg vermakelijke podcast Questlove Supreme van de Amerikaanse muzikant/popnerd Questlove is er zo eentje. Anderen opteren bewust voor de spirituele route en peilen in hun podcasts naar de drijfveren en de emotionele huishouding van een muzikant. Zie: Rick Rubin en Malcolm Gladwell in hun podcast Broken Record.

Te beleefd

Flea probeert een mengvorm van bovengenoemde stijlen in stand te houden in This Little Light. Zijn interviews dienen enerzijds als promostunt voor de muziekschool Silverlake Conservatory of Music waarvan hij een van de oprichters is. Anderzijds fungeren de afleveringen als lesmateriaal: sommige vragen die Flea stelt komen van zijn studenten. Daardoor doen de eerste interviews – met producer Rick Rubin en muzikant Finneas (de broer van Billie Eilish) – te braaf, veel te beleefd en, jawel, hopeloos schools aan. Fleas respect voor en de diepe vriendschap met zijn interviewees strooit hoorbaar roet in het eten. Hij dwingt de celebrity’s niet zichzelf in vraag te stellen. Hij verrast hen niet met onorthodoxe invalshoeken. ’t Klinkt allemaal tenenkrullend knus en vredig.

Jammer, want Flea kon mooie namen strikken. De volgende weken krijgt hij oa. Stewart Copeland van The Police, Thundercat, Sheila E. en Patti Smith voor de microfoon. Misschien moet hij voor seizoen 2 wat gouden tips bijeensprokkelen bij – ik zeg maar wat - geroutineerde muziekjournalisten? Soit, hij heeft m’n nummer.

Te beluisteren op de streamingdiensten