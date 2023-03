Bozar toont eerste tentoonstelling in België van de Zweedse Hilma af Klint, een pionier van de abstractie

Oorlog in Oekraïne, inflatie, de naweeën van een pandemie. Ons hoofd zit goed gevuld met zorgen anno 2023. Het overwinnen van die levenscrisissen, de zielszorg, was eeuwenlang een van de hoofdtaken van de kerk. Vandaag richten we ons veel minder tot het geloof, al zijn we er niet minder spiritueel op geworden. We zielzoeken ons suf. En eigenlijk kan je stellen dat Hilma af Klint in haar tijd net hetzelfde deed.

“De kerk is vandaag niet meer dominant, maar we voelen nog steeds de spirituele vibe in ons rondwaren”, stelt doctoraatsstudent Hedvig Martin, die al sinds 2017 het werk van Hilma af Klint onderzoekt. “We benaderen hem alleen op een andere, meer esoterische manier. We gaan op zoek naar de mystiek die verborgen zit onder de aardkorst. Steeds meer generaties buigen zich op die manier over de energie van planten, bomen, stenen en kristallen. Net zoals Hilma af Klint dat zo een 120 jaar geleden ook al deed. Af Klints wereld van esoterie en de antroposofie leunt dicht aan tegen aan onze seculiere levensstijl. Ze was bij de eerste kunstenaars die geloofde dat de geometrie de sleutel droeg tot het ontsluiten van de geheimen van het universum. Maar ze was zich ook pijnlijk bewust van het feit dat de wereld daar toen nog lang niet klaar voor was.”

Beeld Hilma af Klint

Af Klint stipuleerde ooit dat haar oeuvre ten vroegste 20 jaar na haar dood tentoongesteld mocht worden, niet eerder. Dat klopte, achteraf bekeken, maar ook niet helemaal. Het duurde namelijk nog veel langer alvorens we ooit echt van haar zouden gaan horen. Pas midden jaren 80 dook haar naam opnieuw op in de Scandinavische kunstkringen. En sinds enkele luttele jaren kent ook de rest van de wereld haar werk.

Dat Af Klint een eeuw te vroeg geboren is, bewijst de tentoonstelling Hilma af Klint: Paintings for the Future die het Guggenheim in New York vijf jaar geleden hield. Het werd niet alleen de meest populaire tentoonstelling ooit van het museum. De expo, die reisde naar zeven andere locaties in Europa, is door meer dan een miljoen mensen gezien en werd zo ook de meest bezochte tentoonstelling ooit in de geschiedenis.

Beeld Hilma af Klint

In Bozar neemt Hilma af Klint ons samen met andere prominente Zweedse kunstenaars mee op haar spirituele zoektocht naar de abstractie. Swedish Ecstasy valt meteen met de deur in huis. De eerste zaal zegt zo ongeveer alles wat je moet begrijpen van de tentoonstelling. Centraal staan de vitrinekasten, de sleutel tot het grotere geheel waar de expo rond draait.

“De titel van de tentoonstelling draait natuurlijk niet om de high van een designerdrug”, benadrukt samensteller Peter Cornell, een Zweedse schrijver en kunstcriticus. “Maar om de stap die wordt genomen van iets dat was tot iets dat nieuw is. Een andere fase die wordt ingezet. Die stap kan gezet worden door je te gaan verdiepen in occultisme en esoterie zoals Af Klint deed. Maar evengoed kan die ontstaan vanuit ons diepste zijn, onze automatische piloot die de hendels van de hersenen overneemt. Het zijn twee takken van extase die met elkaar verstrengeld raakten. En beide vind je terug in het werk van Emanuel Swedenborg, een invloedrijk Zweeds mysticus die regelmatig visioenen kreeg en profetische voorspellingen deed. Ook een van de inspirators van Af Klint.”

Beeld Hilma af Klint

Het automatisch schrijven is een veelgebruikt hulpmiddel, nu eens als een speels experiment, dan weer vanuit een psychose. Zoals Ernst Josephson, een tijdgenoot van Af Klint, ook te zien in de expo. Die was ervan overtuigd dat hij een oude meester was, soms Velázquez, soms Raphael, soms Michelangelo. Hij ondertekende zijn werk er zelfs mee. Josephson eindigde in de psychiatrie.

Wie kweekt wie?

We staan voor Af Klints Zwanen, een indrukwekkende reeks schilderijen. Hoewel er werken ontbreken zien we duidelijk de evolutie van de figuratieve zwanen naar complexe diagrammen vol kleurrijke, geometrische figuren: spiralen, cirkels, kubussen en kegels. De kern van haar werk wordt erin geformuleerd. Af Klint ging via spiritistische seances, geesten die tot haar kwamen, op zoek naar de oereenheid in de schilderkunst.

De kunstenaar zag het groot. Het was Af Klints droom dat haar belangrijkste corpus aan werken, Schilderijen voor de Tempel, in een spiraalvormig gebouw zou worden ondergebracht. Uit haar notitieboekjes kan worden opgemaakt dat het op een Zweeds eiland moest worden gebouwd. De droom werd nooit werkelijkheid en de tempel bleef een denkbeeldige creatie. Vele jaren later werd wel een spiraalvormig museum gebouwd door Frank Lloyd Wright: het Guggenheim, dat met de populaire expo dus een cirkel heeft rondgemaakt.

Beeld Hilma af Klint

De mooiste hedendaagse werken vinden we in de laatste zaal bij Christine Ödlund. Zij is gefascineerd door niet-menselijke vormen van leven, net als Af Klint. Ze onderzoekt zo hoe planten op elkaar inwerken en met elkaar communiceren. “Planten verschillen enorm van mensen, ze hebben geen hersenen en geen gezicht. Toch responderen ze op heel wat verschillende stimuli: licht, kleur, geluid, gevoel, zwaartekracht en temperatuur. Bestudeer zwammen, cactussen, tulpen en aardappelen en op een bepaald moment vraag je je af wie wie aan het domesticeren is. Ze laten de mens dingen doen voor hen, die ze zelf niet kunnen. Wie kweekt wie dan?”

Swedish Ectasy loopt nog tot 21 mei in Bozar.