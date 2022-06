Bozar-CEO Sophie Lauwers (56) overleden: ‘We verliezen een ervaren kapitein en inspirerende collega’

Sinds november was Sophie Lauwers directeur-generaal van Bozar. Ze was twintig jaar in dienst van Bozar, dat in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten huist. Ze werkte voor Cultuurjaar Brussel 2000 toen ze in 2002 de overstap maakte naar Bozar. Tot 2011 was ze coördinator expo en nadien werd ze directeur tentoonstellingen, tot ze eind vorig jaar aan de top van het instituut kwam te staan.

“Van in het begin zocht Sophie dwarsverbanden op tussen klassieke kunst en hedendaagse kunst, maar ook tussen de beeldende kunsten en andere disciplines”, klinkt het in het Paleis voor Schone Kunsten. “Als directrice tentoonstellingen bewandelde ze een driesporenbeleid met grote klassieke kunst, hoofdrolspelers van de moderne kunst na de twee wereldoorlogen en hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland.”

Lauwers volgde de omstreden Paul Dujardin op, na een woelige periode voor Bozar. “Ik had hier een droomjob. Maar uiteindelijk moet je bewegen”, verklaarde ze haar keuze voor een managementrol in De Standaard. Ze wilde het publiek van Bozar verbreden, opdat het meer een weerspiegeling zou worden van de diverse Brusselse bevolking. “De drempel is nog te hoog voor bepaalde groepen”, stelde Lauwers.

Lauwers’ gezondheid ging plots snel achteruit, tot ze vorige week overleed. “Bozar verliest met haar een ervaren kapitein en inspirerende collega”, zegt haar team in een mededeling. Ze laten weten dat de continuïteit van de dagelijkse werking verzekerd wordt.