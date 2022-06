‘Borgen’ is vanaf vandaag eindelijk terug, maar is het ook nog even goed?

“Tijden veranderen”, zegt Niels Erik Lund, rechterhand van de Deense premier, ergens halverwege de eerste aflevering van het nieuwste seizoen van Borgen. Althans, hij zegt ‘nye tider’, dat helemaal niet klinkt zoals je denkt dat nye tider zou moeten klinken, maar meer als neu-til. Lund (voor zover bekend geen familie van Sarah) zegt het tegen Birgitte Nyborg die, zoals we natuurlijk allemaal nog onthouden hebben na de finale-aflevering van seizoen 3, geen premier meer is, maar minister van Buitenlandse Zaken. De premier in het nieuwe seizoen van Borgen is Signe Kragh, een vrouw die een jaar of tien jonger is dan Nyborg. Je zou Kragh dus de nieuwe Birgitte Nyborg kunnen noemen en Birgitte Nyborg de nieuwe – wacht, misschien gaat dit iets te snel.

Tijden veranderen. We leefden in een overzichtelijke Netflixloze wereld toen Nyborg en consorten in 2010 op het toneel verschenen. Samen met The Killing (Forbrydelsen, Sarah Lund, de trui, Troels Hartmann) vormde Borgen een kentering in hoe we televisie beleefden en consumeerden. Het hypnotiserende Deense gebrabbel, de ingewikkelde plots, het geweldige acteerwerk en dat vreemde, geborgen gevoel dat je kan ervaren als je naar mensen kijkt die zelden lachen en onder de barste omstandigheden toch steeds naar buiten moeten, maakte dat de kijker meer wilde – en dat ook kreeg. Er volgde nog een seizoen van Borgen, en nog een. Ook The Killing zette het succes voort en in hun kielzog volgden onder andere The Bridge en The Legacy. Denemarken was het nieuwe Hollywood.

Maar Borgen en The Killing deden meer dan Denemarken definitief op de kaart zetten als producent van hoogstaand televisiedrama. Ze stonden aan het begin van wat al gauw de nieuwe Gouden Eeuw van de televisie genoemd zou worden. Series, zo hoorde je steeds vaker, zijn de nieuwe films. Tv is het nieuwe cinema. Waarom nog een verhaal in anderhalf of twee uur proberen te stoppen, als je het kan uitsmeren over tien uur – en mensen daar ook behoefte aan hebben? De term bingewatching deed zijn intrede en niet veel later konden we ons met een abonnement op Netflix onbeperkt volproppen met films en series. Borgen was de vaandeldrager van die revolutie, het veranderde de status quo, zoals de jonge Birgitte Nyborg de Deense politiek veranderde. En net voordat de scandi-moeheid zijn intrede begon te doen, verliet Borgen na drie seizoenen het toneel.

Johanne Louise Schmidt als premier Signe Kragh in seizoen 4 van Borgen. Beeld Mike Kollöffel / Netflix

Nu, een kleine tien jaar later, is het aantal streamingdiensten nog amper bij te houden. Het aanbod aan films, series, documentaires en realitypulp is net zo enorm als onoverzichtelijk. Niet alles is goed – veel is liefdeloos geproduceerde eenheidsworst – maar er zijn ontegenzeggelijk veel meer kwalitatief hoogwaardige series dan tien jaar geleden. Hoe houdt Borgen, dat eens de weg plaveide waar het streamingcircus nu overheen dendert, zich staande anno 2022?

Uitstekend, zo lijkt het op basis van de eerste drie afleveringen. Schrijver Adam Price heeft er in elk geval alles aan gedaan om van Borgen weer een actuele, relevante serie te maken die mee kan met zijn tijd. Als minister van Buitenlandse Zaken krijgt Birgitte Nyborg te maken met een ingewikkeld probleem: in Groenland wordt een enorm olieveld ontdekt. Groenland wil die miljarden gebruiken om eindelijk onafhankelijk worden (het behoort administratief tot Denemarken), maar Nyborg, als minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor het beleid van Groenland, vindt het milieu en de klimaatdoelen belangrijker.

Bovendien lijkt er bij de geplande oliewinning ook nog eens sprake te zijn van inmenging van Rusland, dat ook in de serie in oorlog is met Oekraïne. Nyborgs zoon Magnus is opgegroeid tot een bokkige puber en onstuimige klimaatactivist die een vrachtwagen vol varkens steelt en ze vrijlaat. En dan is er nog Katrine Fønsmark, de gewezen journalist die in het laatste seizoen van Borgen voor de partij Nieuwe Democraten de rechterhand van Nyborg was. Zij heeft de politiek verlaten en is de nieuwe hoofdredacteur van de nieuwszender TV1, dat er alles aan gelegen is de kijkcijfers op te krikken.

Het wordt de opgewekte, progressieve Birgitte ‘hej hej’ Nyborg dus weer eens van alle kanten moeilijk gemaakt. En dan moet ze ook nog eens politieke verantwoording afleggen aan de tien jaar jongere vrouw die haar plaats heeft ingenomen – als premier, maar ook als de rijzende ster van de Deense politiek.

Uiteraard worden al dat geworstel, dat gekonkel en die intriges weer traditioneel begeleid door het troostrijke Deense gemompel; de ernstige, bleke gezichten; kelen die overmatig geschraapt worden en hier en daar een zorgvuldig uitgekozen hold da kaeft (wat zich het best laat vertalen als ‘wel verdomd’). De thema’s zijn veranderd, de rimpels in de gezichten wat dieper, de verhoudingen verschoven, maar toch voelt het in zekere zin alsof Birgitte Nyborg en de haren nooit zijn weggeweest. Dat zijn ze natuurlijk wel. En dat is maar goed ook, want anders was het weerzien nooit zo aangenaam geweest.

Borgen seizoen 4 is vanaf donderdag te zien op Netflix.