Bollywood-sensatie ‘RRR’ is even imbeciel als verrukkelijk ★★★☆☆

Het aardige van een platform als Netflix: kijkers komen in aanraking met films waarvoor ze nooit een bioscoopkaartje zouden kopen. Het is immers vanaf je luie sofa een kwestie van klikken en proberen. Als het niet bevalt, kan je hem halverwege altijd weer uitzetten. Het is dankzij deze (ook vaak bekritiseerde) fastfoodmanier van films consumeren dat het even imbeciele als verrukkelijke Bollywood-spektakel RRR uit India kan zorgen voor een bescheiden hype.

Een soldaat die het in zijn eentje opneemt tegen een hysterische mensenmassa, een acrobatische touwact rond een brug om een jochie te redden van de verdrinkingsdood, met een complete dierentuin een tuinfeestje verstoren en tijdens de daar losgebarsten vechtpartij met tijgers en wolven kegelen om je tegenstanders uit te schakelen; niets is te gek in RRR (dat in het Engels staat voor Rise Roar Revolt) die geregeld de balletachtige actie uit de films van John Woo (Face/Off, The Killer) naar de kroon steekt.

Centraal staan twee onafhankelijkheidsstrijders die in het door de (lachwekkend gemene) Britten overheerste India van begin 20ste eeuw starten als vrienden voor het leven, maar door een samenloop van omstandigheden al snel gezworen vijanden worden (en dan weer vrienden en dan weer vijanden en...). Als je dan toch de grenzen van het absurde opzoekt, durf er dan ook ver overheen te gaan. En dat doet RRR. Niet alleen in stunts, maar ook in emotie. Beide hoofdrolspelers zijn het ene moment overdreven stoer en het andere moment een natte dweil.

Wie zich daaraan overgeeft, zal smullen van dit schaamteloos gezwollen epos waarin, zoals het hoort in een Bollywood-productie, ook ruimte is voor wat zang en dans. Niet lang na het uitroeien van een leger wanen de overwinnaars zich Fred Astaire en Ginger Rogers terwijl de confetti door de lucht dwarrelt. Die drie uur vliegt voorbij. (Gudo Tienhooven)

Te zien op Netflix.