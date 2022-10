‘Boiling Point’: spijtig dat het kookpunt van deze restaurantfilm al op 70 graden ligt ★★★☆☆

Ze vallen niet te turven, de realityreeksen waarin koken centraal staat. Het is een raadsel waarom de bioscopen de jongste jaren niet overspoeld worden door films gesitueerd in de coulissen van een restaurant. Of neen, wacht. De enkele voorbeelden die wél het witte doek haalden (Chef, Burnt, Comme un chef) waren even inspiratieloos als hun titels laten uitschijnen. Blijkbaar is het knap lastig om over het leven in een professionele keuken een goed scenario te boetseren zonder in clichés te vervallen.

Regisseur en coscenarist Philip Barantini neemt met Boiling Point de handschoen op. De meeste voedselgerelateerde voorvallen zijn amper interessant of hopeloos voorspelbaar, maar de keuken van Jones & Sons wordt bevolkt door enkele boeiende personages.

Met chef Andy Jones voorop, wiens persoonlijke leven een zootje is terwijl hij ook professioneel zwaar onder druk staat: een investeerder die zijn geld terug wil, een pijnlijke inspectie van de gezondheidsdienst. Anderhalf uur balancerend op de rand van de inzinking is hij tegelijk de aanjager én de dwarsligger van de ploeg. De vrouw die Jones & Sons rechthoudt, is souschef Carly. De vertolking van Vinette Robinson overtuigt veel sterker dan die van de schmierende Stephen Graham als Jones.

Boiling Point biedt anderhalf uur een inkijk achter de schermen van Jones & Sons, gefilmd in één ononderbroken beweging. De beste oneshotfilms, zoals Fish & Cat van de Iraniër Shahram Mokri of Timecode van Mike Figgis, handelen altijd over tijd(sgebruik). Anders lijkt het meer een gimmick dan een doordachte esthetische keuze - denk aan de Duitse film Victoria. Boiling Point behoort tot die laatste categorie. Maar omdat de cameratechnische pirouettes beperkt blijven, deert het evenmin. Alleen jammer dat het kookpunt van de film al op 70 graden ligt.

Vanaf 26/10 in de zalen.