‘Boerenpsalm’ van Felix Timmermans in nieuw, kleurrijk jasje

‘Een roman uit 1935 (…) die qua spankracht, existentiële lading, verrassende beeldspraak, zintuiglijke gewaarwording en pure zeggingskracht tot de mooiste van de Nederlandse letteren behoort.’ Bart Van Loo treedt helemaal buiten de oevers in zijn inleiding tot de heruitgave van Boerenpsalm. Het is de roman waarmee Felix Timmermans (1886-1947) ‘het hooglied van de Vlaamsche boerenziel’ zong, aldus de critici destijds. In tien hoofdstukken volgen we de worsteling van boer Wortel, die zich in een ik-vorm tot een onbekende instantie − God? − richt.

Van Loo prijst de ‘taal die, afgezien van zijn schijnbaar authentiek volks-boerse kleuren, glinstert van het leven en de goesting in dat leven’. Bijzonder aan deze uitgave zijn de ‘vignetten’ met olieverf, aquarel en brou de noix (notenbister) van Koen Broucke, die onlangs ook de Belgische reisreportages van Stefan Zweig treffend illustreerde. Boerenpsalm krijgt in deze editie dan ook de trekken van een beeldverhaal. ‘Nooit uitleggerig en illustratief, maar altijd suggestief en poëtisch.’ Het samenspel werkt inderdaad wonderwel.