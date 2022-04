Boekhandelaar Maartje Swillen: ‘Shortlists doen niets. Mensen willen winnaars lezen’

Wat verkoopt momenteel goed?

“De winnaars van De Boon: Marieke Lucas Rijneveld en Pieter Gaudesaboos, net als de nieuwe Lanoye natuurlijk, De draaischijf. Ook Claudio Morandini’s Sneeuw, hond, voet doet het uitstekend. Het is een Italiaanse roman zoals je er nog nooit een hebt gelezen. Fantastisch is dat ook de dichtbundel van Tijl Nuyts — Vervoersbewijzen, waarmee hij de Herman de Coninckprijs heeft gewonnen — een succes is. Toch mooi dat poëzie zo veel mensen kan bereiken, al heeft het er misschien ook wel mee te maken dat hij een Leuvense connectie heeft. En ook alles wat te maken heeft met Rusland of Oekraïne trekt meer kopers, van Grensland: een geschiedenis van Oekraïne van Marc Jansen tot Lisa Weeda’s debuutroman Aleksandra die op de shortlist van de Libris staat.”

De Boon heeft dus duidelijk iets gedaan?

“De shortlist absoluut niet, en dat is in feite iets wat je bij alle prijzen ziet. Mensen willen winnaars lezen. Dus zodra die bekend zijn, komen ze naar de boekhandel.”

Ziet u bepaalde trends?

“Veel boeken spelen tegen de achtergrond van een ondergaande wereld, zoals Sarah Halls Het atelier, dat over een lockdown gaat veroorzaakt door een pandemie waar niet echt op ingegaan wordt. Want daar gaat het niet over, maar wel over de mensen die in die context leven. Of Lydia Millets De laatste zomer, over een groepje kinderen dat probeert te overleven in een door een storm bedreigde wereld, een apocalyptisch boek is dat.”

Welke boeken tipt u aan uw klanten?

“Heel vaak Auke Hulsts De Mitsukoshi Troostbaby Company, een eigenzinnige mengeling van een robotverhaal en persoonlijke memoires met als grote thema’s ouderschap en verlies; ook al genomineerd voor de Libris trouwens. En ook de nieuwe Martin Michael Driessen, Het licht aan het einde van de loop. Hij is nu eenmaal een van de favoriete schrijvers van de boekhandel.”

Naar welk boek kijkt u persoonlijk uit?

“De nieuwe Julian Barnes, Elizabeth Finch, die wil ik zo snel mogelijk lezen, en ook Sea of Tranquility van Emily St. John Mandel.”