Boekenbeursorganisator Boek.be failliet verklaard

Het enige bod op de activiteiten van Boek.be was op 4 juni 2021 namelijk afgekeurd. Op die manier leek een failliet onafwendbaar.

Aanvankelijk waren er nochtans 23 geïnteresseerde overnamekandidaten. Maar dat vertaalde zich slechts in één concreet bod. Dat bod van amper 4.500 euro werd volgens de gerechtsmandataris Nathalie Vermeersch toen afgekeurd omdat het om een te beperkt deel van de activiteiten ging. “Er werd slechts geboden op een fractie van de activiteiten. Bovendien werd het personeel (acht medewerkers) niet meegenomen in het bod.”

De organisator van de Boekenbeurs kampt al jaren met financiële problemen. Toen de Boekenbeurs in Antwerp Expo vorig jaar werd afgelast wegens de coronapandemie, steeg het water verder aan de lippen, omdat Boek.be grotendeels afhankelijk is van de beursinkomsten. Er werd wel inderhaast een digitaal boekenevenement op het getouw gezet in Antwerp Expo, met onder meer Tom De Cock als gespreksleider en een hele resem interviews met auteurs, in samenwerking met de VRT.

Hoe het nu verder moet met het achtkoppige personeel én de schulden is onduidelijk. De curator en Boek.be onthouden zich voorlopig van commentaar, de website is volledig offline. Het hypothecair krediet zou wél afbetaald zijn met de inkomsten uit de recente verkoop van het Antwerpse kantoor van Boek.be, het Huis van het Boek, op de Te Boelaerlei.

Dat de Boekenbeurs in de huidige formule nog terugkeert in Antwerp Expo, lijkt een heel verre droom. De beurs kampte de laatste jaren met tanende bezoekersaantallen, al werd voorzichtig gezocht naar vernieuwing bij de laatste editie van 2019.

Vlaamse uitgevers zijn intussen niet bij de pakken blijven zitten. Diverse nieuwe boekenevenementen worden in de steigers gezet. Zo komt er in Xpo Kortrijk een ‘Feest van het Boek’, waarvoor een vijftiental uitgevers waaronder Lannoo en Pelckmans de handen in elkaar slaan. Een eerste kleine editie vindt in de herfstvakantie al plaats, in 2022 moet het een grootser evenement worden, met ook een digitaal luik. De stad Oostende zet in voorjaar 2022 dan weer een non-fictieboekenfestival op de rails. Dat festival komt er naar aanleiding van de eerste uitreiking van de Boon-prijzen, de nieuwe Vlaamse literatuurprijzen, in Oostende op 24 maart.