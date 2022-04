Bodyguard wijst Depp aan als slachtoffer in proces huiselijk geweld

Het proces dat Johnny Depp aanspande tegen Amber Heard is nog steeds in volle gang. Donderdag kwam Malcolm Connolly getuigen, de bodyguard van de Pirates of the Caribbean-acteur. Hij begon in 2006 voor Depp te werken en maakte dus ook het begin van de relatie tussen zijn werkgever en Amber Heard mee. “In het begin waren ze echt ‘lovey-dovey’”, zegt hij. “Alles ging geweldig. Het waren echt de wittebroodsweken. Het was geweldig om Johnny opnieuw zo blij te zien. Amber was lief en charmant – zoals ze doorgaans is.”

Malcolm Connolly tijdens z'n getuigenis Beeld RV

Maar daar kwam al snel verandering in. Het koppel begon steeds meer ruzie te maken, getuigt de bodyguard. “Amber begon te veranderen. Ze werd wat opvliegender, veeleisender. Ik kon zien dat zij de broek wilde dragen in de relatie. Dat was heel duidelijk.” Volgens Connolly kon Heard plots ‘ijzig kil’ worden en zag hij hoe Depp steeds stiller werd, en Heard knorriger.

Verwondingen

Fysiek geweld tussen de twee heeft hij nooit gezien, klinkt het, maar ruzies hoorde hij alvast wel. “Ik kon Amber horen schreeuwen. Ik kon geroep en gehuil horen.” Die geluiden waren volgens Connolly voornamelijk afkomstig van Heard. “Ze maakten meer wel dan niet ruzie.” Toen begon het de lijfwacht op te vallen dat zijn werkgever krassen en verwondingen in z’n gezicht kreeg. Bij Heard merkte hij nooit iets van verwondingen op. “Ik merkte meteen dat die verwondingen zichtbaar waren aan de linkerkant van zijn gezicht: krassen in zijn nek, een gezwollen lip of een blauwe plek op zijn oogkas. Het kwam steeds vaker voor. Niet elke week, maar het gebeurde in ieder geval wel.”

Deze foto werd genomen tijdens de huwelijksreis van Depp en Heard. Op het gezicht van Depp zouden enkele verwondingen te zien zijn. Beeld AFP

Tijdens het proces werd ook een foto getoond die genomen was tijdens de huwelijksreis in 2013. Daarop zouden verwondingen, waaronder een flinke zwelling, in het gezicht van Depp zichtbaar zijn. Wanneer hem gevraagd wordt naar de foto, wijst Connolly op de “zwelling links van Depp’s neus” en “onder zijn linkeroog”. Wat er gebeurd was, wil zijn ondervrager weten. “Ofwel is hij tegen een deur gelopen, ofwel is de deur tegen hém gelopen.”

Beiden slachtoffer

Johnny Depp zelf verklaarde eerder op het proces dat ook hij, en niet enkel zijn ex-partner, het slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Verschillende audiotapes moeten die claim bewezen. “Het is van levensbelang. De volgende stap, als ik niet wegwandel, wordt een bloedbad”, zegt Depp in de opname tegen Heard.

“Net zoals op het eiland. Het is het niet waard. Waarom zouden we onszelf miserabel maken? Kunnen we hier niet gewoon over akkoord zijn?” Daarop zegt Heard: “Als ik moet kiezen tussen een bloedbad en weglopen, kies ik uiteraard het laatste.” Waarop Depp weer zegt: “Waarom is het dan zo vaak een bloedbad geworden?” De tapes moeten aantonen dat Depp probeerde te ontkomen aan het systematische geweld van zijn ex-vrouw.