Bob Dylan komt voor het eerst in vijf jaar terug naar België, en uw telefoon is niet welkom

Bijzonder is dat dit concert ‘telefoonvrij’ is. Fans worden dus gevraagd om tijdens het concert geen gebruik te maken van hun gsm. Bij aankomst in de concertzaal zal je je gsm in een beveiligde, afgesloten telefoonhouder moeten steken die je dan tijdens het concert bij je kan houden.

Bij noodgevallen kan je de telefoonhouder ontgrendelen door naar een speciaal afgebakende zone te gaan waar je je gsm mag gebruiken.

“Wanneer we de technologische prikkels waar we vandaag de dag gewoon aan zijn geworden achterwege laten, zijn onze ogen terug meer gefocust op de omgeving en onze zintuigen alerter”, klinkt het bij de organisatie.

De singer-songwriter, die onlangs zijn 81e verjaardag vierde, zal ook optreden in Noorwegen, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Tickets gaan in verkoop vanaf dinsdag 12 juli via www.gracialive.be.