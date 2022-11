Bob Dylan excuseert zich voor machine die handtekeningen namaakt voor ‘gesigneerde boeken’

Nadat het boek vorige week was verschenen, ontdekten speurneuzen al snel dat er iets niet in de haak was met de handtekening van Dylan. Wat voor zijn zelf gezette handtekening door moest gaan, waren in werkelijkheid varianten van Dylans handtekening, gemaakt met behulp van een automatische ondertekeningsmachine.

De Amerikaanse uitgever Simon & Schuster excuseerde zich vorige week al. De kopers van de ongeveer 900 boeken krijgen hun geld terug en mogen hun exemplaren houden.

Nu komt ook Dylan zelf met excuses en zegt hij dat de gebeurtenissen hem “diep spijten”. “Ik ben erop gewezen dat er enige controverse is over handtekeningen op enkele van mijn recente kunstwerken en op een gelimiteerde editie van ‘Philosophy Of Modern Song’”, zo schrijft hij op zijn sociale media. Dylan benadrukt dat hij zijn handtekeningen vroeger altijd zelf heeft gezet, maar zegt in 2019 “een zwaar geval van duizeligheid” heeft gekregen, een ziekte die doorging “tot in de pandemie”.

Daardoor had Dylan “een team van vijf mensen nodig die nauw met mij samenwerken om deze signeersessies mogelijk te maken, en we konden geen veilige en werkbare manier vinden om te voltooien wat ik moest doen terwijl het virus woedde”. Tijdens de pandemie was het dus onmogelijk om iets te ondertekenen en de duizeligheid hielp niet. Met contractuele deadlines in het verschiet werd mij het idee geopperd om een autopen te gebruiken, samen met de verzekering dat dit soort dingen ‘altijd’ wordt gedaan in de kunst- en literaire wereld. Het gebruik van een machine was een inschattingsfout en die wil ik onmiddellijk rechtzetten. Ik werk samen met Simon & Schuster en mijn galeriepartners om dat te doen.”

Simon & Schuster had nota bene authenticiteitscertificaten bijgevoegd in het in beperkte oplage verschenen boek, dat 599 dollar kostte. Kopers van het boek hadden een brief ontvangen van Jonathan Karp, de topman van Simon & Schuster, waarin onder meer stond: “U hebt iets heel speciaals in uw handen, een van de slechts 900 exemplaren die beschikbaar zijn in de VS. Deze brief is een bevestiging dat het exemplaar van het boek dat u in uw hand houdt, met de hand is ondertekend door Bob Dylan.”