BNG Bank Literatuurprijs voor Carmien Michels, Jana Beranováprijs voor Annelies Verbeke

Carmien Michels werd uitverkoren boven Persis Bekkering (met Exces) en Roos van Rijswijk (met De dwaler). “Vaders die rouwen is een bundel die je van de ene verbazing in de andere laat vallen, tijdens het lezen verveel je je geen moment”, zo prees de jury, evenals “het prachtige taalgebruik.” Eerdere laureaten van deze ‘doorbraakprijs’ zijn onder meer Jamal Ouariachi, Hanna Bervoets, Maartje Wortel, Christiaan Weijts, Rachida Lamrabet en Yves Petry. Het is veertien jaar geleden dat nog een Vlaming de onderscheiding won. Al even opmerkelijk is dat een verhalenbundel aan het feest is. Dat was al van 2007 geleden bij de BNG Literatuurprijs.

Michels omschreef haar verhalenbundel Vaders die rouwen in een interview ooit als ‘zes miniromans’, waarin vaders en bij uitbreiding mannen een essentiële rol spelen. Mannen, bovendien, die flink gehavend zijn. Ze weten geen blijf met hun gevoelens, met hun attitude tegenover hun weerbarstige dochters, een op sterven liggende ex of een collega. Het proza van Michels, die ook bekendheid verwierf als performance- en slamdichteres, wordt door de jury “nu weer poëtisch en dan weer volledig realistisch” genoemd. “De personages verzetten zich tegen schijnbaar vastliggende omstandigheden. De auteur laat zien dat ze verschillende registers beheerst.”

Vaders die rouwen is de eerste verhalenbundel van Michels, die ook al twee romans publiceerde: het caleidoscopische Wij zijn water (2013) en de coming-of-ageroman Vraag het aan de bliksem (2015).

En nog meer prijzenmanna: ook in Nederland werd gisteren Annelies Verbeke de Jana Beranováprijs 2022 ter waarde van 4.000 euro toegekend. Het Woordnacht-festival bestemt deze prijs jaarlijks voor een Nederlandstalige auteur “die artistieke vrijheid en integriteit vooropstelt, zonder te hechten aan conventionele, modieuze of moreel gangbare criteria.”