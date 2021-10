Blote billen in rode pluche: controversieel is het al lang niet meer

Is kiezen verliezen? Het zou een perfecte onderzoeksvraag kunnen zijn voor Ze zeggen dat, het programma waarin Dina Tersago en Andy Peelman nu al voor het tweede seizoen uitzoeken of allerlei urban legends en populaire volkswijsheden daadwerkelijk kloppen. Helaas kan het duo aan de hand van hun eigen programma feilloos aantonen dat kiezen wel degelijk winnen is. Het gebrek aan scherpe keuzes doet Ze zeggen dat immers verzanden in een genreloos allegaartje dat uitblinkt in richtingloosheid.

Nochtans hoeft er met de formule niks mis te zijn. Uitzoeken of volkse weetjes daadwerkelijk kloppen, zou gerust aardige televisie kunnen opleveren - zelfs als je het zoals Ze zeggen dat liefst luchtig aanpakt en niet pretendeert sluitende bewijzen aan te reiken voor alle stellingen. Alleen is het jammer dat de makers blijkbaar niet weten waar ze dan wél naartoe willen met hun programma.

Het gebrek aan keuzes komt het duidelijkst uit de verf in de opbouw van de show. Zo is de discrepantie groot tussen de strak gemonteerde animatiefilmpjes waarin alles op een rijtje wordt gezet, en de te lang uitgesponnen opnames van de experimenten en de bijbehorende smalltalk. Bovendien worden er voortdurend scènes ingelast waarvan je je afvraagt wat het doel precies is. Een grote onbekende is bijvoorbeeld de meerwaarde van de vele shots van straatfeesten met de zogenaamde gemiddelde Vlaming. Idem dito wat betreft de vele speelse elementen die niet worden uitgewerkt. Waarom, o waarom worden Tersago en Peelman geblinddoekt weggebracht en krijgen ze een koffertje met een handboei rond hun pols gebonden als daar vervolgens niks mee wordt gedaan?

En dan is er nog de hang naar controverse die botst met de toon van de rest van de show. Er zijn vast allerlei manieren denkbaar om te bewijzen dat we vandaag preutser zijn dan een drietal decennia geleden, zoals in deze laatste aflevering. Maar wie bedacht heeft dat je dit kan aantonen door de leeftijd te noteren van mensen die bereid zijn om naakt in de opera van Gent te komen zitten, bewijst alleen maar zijn eigen sensatiezucht - al is die gebaseerd op de foute veronderstelling dat blote billen in het rode pluche vandaag nog enige indruk kunnen maken op de kijkers. Dat de makers deze ‘stunt’ ook nog eens uitmelken via de voortdurende suggestie van cliffhangers die helaas elke spanning ontberen (‘Gaat Dina naakt of niet?’), werkt al snel op de zenuwen.

Pluspunten? Love her or hate her, je kan er niet omheen dat Dina Tersago haar vak begrijpt en met zijn opgewekte, losse stijl is Peelman geen onlogische sidekick. Alleen kan zelfs de beste presentator geen haute cuisine maken van een Menu Vis Noch Vlees.

