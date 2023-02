‘Blood and Honey’: er zit serieus wat scheef aan de nieuwe ‘Winnie the Pooh’ ★★☆☆☆

Qua marketing kan het tellen, natuurlijk: neem geliefde kinderpersonages als Winnie the Pooh en Piglet en tover ze om tot moordzuchtige monsters in een sadistische horrorfilm. Aandacht verzekerd! Maar is Winnie the Pooh: Blood and Honey ook góéd?

Om te bewijzen dat we ook recensies van horrorhypes ernstig nemen, beginnen we even met een klein lesje filmgrammatica: de zogenaamde dutch tilt is een framing van een beeld waarbij de camera scheef staat. Het werkt desoriënterend en onheilspellend: als kijker voel je je op je ongemak. Het werd geperfectioneerd in de klassieker The Third Man. Het wordt nu een beetje uitgemolken in Winnie the Pooh: Blood and Honey. Alsof regisseur Rhys Frake-Waterfield ons ook visueel op het hart wil drukken dat er iets serieus scheef zit in zijn Hundred Acre Woods.

Want de inmiddels rechtenvrije honingbeer is in Frake-Waterfields verbeelding niet langer een knus knuffeldier, maar een sadistisch monster. En dus staat de camera voortdurend scheef, wanneer zijn slachtoffers door de schuilplaats in het bos dwalen waar Winnie (Craig David Dowsett) en de van slagtanden voorziene Piglet (Chris Cordell) zich ophouden. Want gezellig is het daar niet.

Frake-Waterfield is het type regisseur dat met zulke simpele ingrepen grote effecten probeert te bereiken, want budget te over heeft hij niet. Slim is hij wel: het idee van de film – Winnie de Wansmakelijke, Winnie de Waanzinnige – verkocht zichzelf op sociale media. Tegelijk is het ook de achilleshiel: Blood and Honey blijft ook op het grote scherm één grote gimmick. Haal Pooh en Piglet weg, en je zit simpelweg met een doordeweekse B-horrorfilm.

Het had geholpen als minstens één van de personages een beetje empathie had losgeweekt bij het publiek. Als tenminste één lid van de cast het lemma ‘acteren’ had opgezocht in het woordenboek. En als de uitermate knullige, getekende proloog wat beter was uitgewerkt: dit is niet alleen goedkoop, maar ook een tikje lui.

Ranzig

Maar je moet het Frake-Waterfield nageven: als debuterend regisseur toont hij zich onderlegd genoeg om alles een beetje deftig in te kleden, en als horrorfan weet hij wat nodig is om zijn publiek te vermaken. Het macabere masker van Pooh is ook een goede vondst: de perfecte mix van griezelig en grappig. En ondertussen houdt Frake-Waterfield zich niet in wat bloedvergieten en ranzigheid betreft. Oogbollen worden uit kassen gedrukt, slagersmessen worden in keelholtes geplant, schedels worden in gruzelementen gemept met een voorhamer. En dat wordt behoorlijk in your face getoond: daar springt een horrorfilm al behoorlijk ver mee.

Toch pikt Blood and Honey zijn beste momenten schaamteloos uit betere horrorfilms uit de jaren 70 en 80. Zowel de domme, monsterlijke kracht van Piglet als de vleeshaken die het interieur bepalen, heeft Frake-Waterfield afgekeken van The Texas Chain Saw Massacre. De barokke soundtrack met keukenlatijn heeft hij gepikt van The Omen. De dutch tilts en de dreigende sfeer in het mistige bos komen uit The Evil Dead. Het gratuite naakt komt uit élke video nasty.

Natuurlijk, horror is een genre vol traditie, maar je kunt je niet van de indruk ontdoen dat je Blood and Honey al eerder gezien hebt. Maar dan beter.

Nu te zien in de cinema.