‘Blonde’: controversiële maar meeslepende tocht doorheen de trauma’s van Marilyn Monroe

Dat Ana de Armas een formidabele Marilyn Monroe is. Dat is zowat het enige waarover iedereen het roerend eens is, als het over Blonde gaat. De Cubaanse actrice, die in Knives Out en No Time to Die al opviel vanwege haar guitige energie, toont met deze duizelingwekkend complexe vertolking dat ze ook in het zwaardere register uitblinkt.

Niet alleen roept ze fysiek en vocaal Monroes présence op, ze slaagt er ook in de almaar groeiende kloof tussen de privépersoon en het publieke gezicht voelbaar te maken. De Armas speelt bijna een dubbelrol: Norma Jeane, het vaderloze meisje dat naar liefde snakt, en Marilyn Monroe, de schitterende creatie die haar steeds meer overschaduwt en uiteindelijk opvreet.

Helletocht

Die focus op Monroes ongeluk maakt van Blonde een controversiële film. Regisseur Andrew Dominik maakt al vroeg duidelijk waar hij naartoe gaat: de scène waarin de kleine Norma Jeane met haar labiele moeder recht in een imposante vlammenzee rijdt, is een voorafspiegeling van de helletocht die de rest van haar leven zal worden - ongelukkige huwelijken, misbruik, abortussen, verslaving en eindeloos gemis. Meer dan het onderwerp van deze film is Monroe er vaak het lijdend voorwerp van.

Sommigen nemen het Dominik kwalijk dat hij een getalenteerd icoon herleidt tot een machteloos slachtoffer en fictie aangrijpt (Dominik baseerde zich op de gelijknamige roman van Joyce Carol Oates, die biografie en fantasie vermengt) om zijn punt te maken. Maar net zoals zoveel filmmakers historische figuren mogen verbloemen in prestigieuze biopics, zo staat het Dominik ook vrij om de nadruk te leggen op de donkerste aspecten van Monroes leven. Te meer omdat die zo contrasteren met het glimmende, ronduit vervalste beeld dat ook vandaag nog van haar bestaat. Blonde is een hyperbolische dissectie van hoe de entertainmentindustrie haar eigen lievelingen verslindt. Het is een film die het publiek afstoot, net omdat het publiek medeplichtig is aan de ondergang van de hoofdfiguur.

Los van alle morele oordelen over wat Blonde wel of niet moet zijn, is deze film in de eerste plaats een uiterst meeslepende, immersieve en fantasierijke ervaring. Dominik hypnotiseert met visuele vondsten en desoriënterende montagesprongen die je meezuigen in Monroes beleving en soms aanleunen bij de nachtmerrielogica van David Lynch. Blonde is een echte cinemafilm, die ironisch genoeg enkel op het kleine scherm te bekijken is.

‘Blonde’ is vanaf 28/09 te zien op Netflix