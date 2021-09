Blockbusters en Oscar-kandidaten in Venetië: Hollywood is klaar met uitstellen

Na een zomer proefdraaien maakt de filmwereld zich klaar om weer plankgas te geven. Het bewijs? Op de 78ste editie van het filmfestival van Venetië gaan naast een pak potentiële Oscar-kandidaten ook veel langverwachte blockbusters in wereldpremière.

Begin juli beukte het filmfestival van Cannes de poort naar de normaliteit weer open met een levendige bevrijdingseditie. Maar waar het Zuid-Franse festival het bijna uitsluitend moest hebben van hoogstaande arthousetitels, trekt het filmfestival van Venetië ook Hollywood weer volledig mee in het bad. Amerikaanse filmstudio’s reden de afgelopen maanden nog met de handrem op, maar aan die periode van voorzichtigheid komt nu stilaan een einde.

Hollywood is klaar met uitstellen. Het besef dat het financiële zelfmoord zou zijn om te wachten tot het laatste viruspartikeltje uit de wereld verdwenen is, lijkt ingedaald. Zo wordt, na anderhalf jaar wachten, No Time to Die eind september eindelijk op de wereld losgelaten – en als Bond er klaar voor is, dan is de rest van de filmwereld dat ook. Dat illustreert het filmfestival van Venetië met een resem wereldpremières van megaproducties die al maanden op de plank liggen.

Tien maanden uitstel

Met stip op één: Dune, het nieuwe peperdure sciencefictionepos van Denis Villeneuve, gebaseerd op (de eerste helft van) de bekende roman van Frank Herbert. Alejandro Jodorowsky beet in de jaren zeventig al zijn tanden op stuk op een verfilming, en de versie van David Lynch uit 1984 werd een flop. De nieuwsgierigheid om eindelijk te zien of Villeneuve beter doet, is enorm – zeker na tien maanden uitstel. Het indrukwekkende cv van de Canadese regisseur, die er met Blade Runner 2049 al in slaagde een waardig vervolg op de überklassieker van Ridley Scott af te leveren, doet het beste vermoeden. Ook de cast, met onder meer Timothée Chalamet, Zendaya en Oscar Isaac, is om duimen en vingers bij af te likken.

Onze verwachtingen voor Halloween Kills liggen lager, al is dit elfendertigste vervolg op John Carpenters iconische slasher uit 1978 wel een van de paradepaardjes van Universal Studios voor het najaar. David Gordon Green reanimeerde de horrorfranchise rond seriemoordenaar Michael Myers in 2018 met een klinkend kassucces ter waarde van 255 miljoen dollar. Dat soort homerun zou de studio na anderhalf jaar corona goed kunnen gebruiken. Het extra cachet van een première in Venetië is mooi meegenomen.

Middeleeuwendrama

Ook Ridley Scott trekt naar het Lido met zijn nieuwste – nu ja, de film zou oorspronkelijk in december 2020 uitkomen – sterrenvehikel. In het waargebeurde middeleeuwendrama The Last Duel speelt Matt Damon een Franse ridder die van zijn vrouw te horen krijgt dat zijn schildknaap (Adam Driver) haar verkracht heeft. Met pijn in het hart daagt hij de man, die tevens zijn beste vriend is, uit tot een duel op leven en dood. Ook het scenario is geschreven door twee beste vrienden: Matt Damon en Ben Affleck. Het is hun eerste gemeenschappelijke scenario sinds Good Will Hunting, waarmee ze in 1997 samen een Oscar wonnen.

In de officiële competitie van het festival is niet zozeer sprake van blockbusters, maar strijden wel een aantal absolute topregisseurs om de Gouden Leeuw. Zij hopen wellicht te kunnen genieten van de rechtstreekse verbinding tussen Venetië en de Oscars, die het afgelopen decennium organisch gegroeid is – Nomadland, dat op de 77ste editie begon aan een zegetocht die pas eindigde op de Academy Awards, illustreerde dat nog maar eens.

Kristen Stewart als prinses Diana in de biopic 'Spencer'. Beeld Photo News

De meest opvallende kandidaat voor de Gouden Leeuw (en de Oscars) is wellicht Spencer. Voormalig Twilight-idool Kristen Stewart speelt prinses Diana. Naar goede gewoonte kiest de eigenzinnige Chileense regisseur Pablo Larraín niet voor een allesomvattend portret van Lady Di: net zoals hij in Jackie, een biopic over Jackie Kennedy, enkel de uren voor en na de moord op haar echtgenoot in beeld bracht, zo focust hij in Spencer op de kerstdagen van 1991, toen Diana besefte dat haar huwelijk met Prins Charles definitief op was.

De affiche van 'Madres paralelas' beeldt een lacterende tepel af als een huilend oog. Beeld RV

Ook Jane Campion, bekend van het met drie Oscars bekroonde The Piano (1993), behoort tot de blikvangers. Haar laatste wapenfeit is de bejubelde tv-serie Top of the Lake, maar met haar jaren 20-drama The Power of the Dog heeft ze na 12 jaar eindelijk nog eens een film klaar. Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons spelen twee broers die samen een grote ranch bestieren. Wanneer de jongste plots verliefd wordt op een weduwe (Kirsten Dunst), maakt de oudste hen het leven zuur. Opvallend: Campion was in het verleden vaste klant in Cannes – ze gold lange tijd als de enige vrouwelijke Gouden Palmwinnaar ooit – maar aangezien The Power of the Dog eind dit jaar rechtstreeks op Netflix verschijnt (na een korte passage in te bioscoop), was de film niet welkom in Cannes.

Maar alles begint op woensdagavond natuurlijk met de openingsfilm, aangeleverd door de Spaanse grootmeester Pedro Almodóvar. In Madres paralelas keert hij terug naar een van zijn favoriete thema’s: moeders. Penélope Cruz en Milena Smit spelen twee vrouwen die ongewenst zwanger zijn, en op dezelfde dag zullen bevallen. De stijlvolle affiche, die gecensureerd werd door het puriteinse algoritme van Instagram, beeldt een lacterende tepel af als een huilend oog. Benieuwd of de film zelf ook op de traanklieren zal werken.

Het 78ste filmfestival van Venetië loopt van 1 tot en met 11 september.