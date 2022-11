‘Blockbuster’ geeft een veel te romantisch beeld van videotheken

In zo’n sneu Amerikaans openluchtwinkelcentrum, waarvan de oprichters van Maasmechelen Village het niettemin een goed idee vonden om het ook naar onze contreien te brengen, houdt in Netflix-sitcom Blockbuster de allerlaatste vestiging van de gelijknamige videotheekketen stand. Van wat ooit een pronte uitbating was, met meer dan negenduizend vestigingen over de hele VS, schiet er nu dus nog maar één reliek uit dat fabelachtige analoge tijdperk meer over. Als u goed naar het decor van de reeks kijkt – en dat zult u, want de grappen en het acteerwerk in Blockbuster zijn ruk – ziet u zelfs nog een rek met VHS-tapes staan.

Die allerlaatste Blockbuster-vestiging bestaat overigens écht, alleen is die ergens in de staat Oregon te vinden, en dit fictieve laatste bastion in het centraler in de VS gelegen Michigan. Misschien om extra te onderstrepen dat de verdwijning van videotheken vooral een groot verlies is voor de onhippe ‘gewone’ Amerikaan aldaar: eigenaar Timmy (Randall Park), die een onder een relatiebreuk gebukt lopende klant onverwijld de dvd van Under the Tuscan Sun aanraadt, dat vind je niet op Netflix, zo luidt het bijna letterlijk. Net zomin als de sociale cohesie die zogenaamd verzekerd werd door die uitstervende tabernakels van de thuisvideo.

Maar ik kan u, geregeld en bij vlagen zelfs fanatiek videotheekganger geweest zijnde tussen pakweg mijn elfde en mijn dertigste, verzekeren: dat plaatje klopt hoegenaamd niet met hoe de werkelijkheid is geweest. Videotheken waren helemaal niet de drenkplaatsen voor al uw cinefiele aandriften waarvoor ze vandaag worden herinnerd. Medewerkers die zo doordesemd zijn door cinema dat ze u, wanneer u de dvd van A Fistful of Dollars terugbrengt, uitleggen waarom de spaghettiwesterns van Sergio Corbucci beter zijn dan die van Sergio Leone, zijn een mythe die we vooral aan Quentin Tarantino te danken hebben.

Misschien hebben er zo eventjes bestaan, héél diep terug in de jaren tachtig, toen je nog kon kiezen tussen VHS of Betamax, en er kleine zelfstandigen met een beetje hart voor het medium achter de balie van hun eigen zaak zaten. Zij zijn de voornaamste reden waarom ik op zeer jonge leeftijd al filmparels als Rumble Fish, A Boy and his Dog en The Graduate achter de kiezen had.

Maar toen de poen zich ophoopte kwamen de ketens, en was het naar de botten: reeds in de vroege jaren negentig waren videotheken hun ziel en metier verloren, met personeel dat zo blasé was als een Antwerpse kelner, en evenveel verstand had van cinema als Jan Jambon van theater dat niet door Hendrik Conscience is geschreven. Nee, dan liever Netflix en aanverwanten: branded knopje op de afstandsbediening drukken en gaan. Ook al is het even zoeken naar het betere voer, tussen Emily’s in Parijs en schrijnend middelmatige sitcoms over de allerlaatste videotheek.

Blockbuster is te zien op Netflix.