Blinde Brusselaar laat muzikanten in het donker spelen: ‘Ik ben een assertieve gast, maar veel visueel beperkte personen hebben hulp nodig’

Brusselaar Karl Meesters ziet zijn blindheid niet als een beperking maar als een kracht. En hij wil ook ziende mensen deelgenoot maken van zijn ervaring, door ze in het pikdonker te laten genieten van muziek.

De zaallichten zijn opnieuw aangesprongen en de pianist zit niet meer op zijn kruk. Hij houdt nu een pint in zijn handen. Met zijn vlugge vingers veegt Bram De Looze (32) liefhebbend over de toetsen van zijn klavier. Hij heeft net een soloconcert afgewerkt in een bijzondere setting. Terwijl hij speelde gingen de lichten langzaam uit tot het helemaal donker werd. De laatste vijftien minuten zag niemand in Dada Studios iets: wij, de dertig toeschouwers die in concentrische cirkels rond zijn piano zaten, elkaar en hem niet; en hij, een van Belgiës grootste sterpianisten, zijn zwarte en witte toetsen én ons niet.

Het was een intense ervaring, hoe iedereen in het publiek plots een stuk alerter werd voor de muziek. Hoe voelde het voor hem om in het donker te worden gezet? “Heel speciaal”, antwoordt De Looze. “Ik speel meestal met mijn ogen dicht, zeker als ik in een flow zit. Maar in mijn ooghoeken blijf ik altijd ergens het publiek waarnemen. Dat gevoel werd langzaam uitgeschakeld. Het deed veel, psychologisch.” Alsof hij zich nog wat meer alleen voelde? Hij denkt even na en neemt een slok. ‘Ja, dat was het.’

Zwart gat

In de bar sluit de pianist aan bij een groepje dat rond een goedlachse vent met een zonnebril staat. Karl Meesters (42) is de organisator van het concert. Hij kreeg op zijn 16de te horen dat hij door een zeldzame oogziekte blind zou worden. Drie jaar later kreeg de Brusselaar een eerste flits in zijn ogen. Vandaag is hij functioneel blind, wat betekent dat zijn centraal zicht volledig weg is. Op een goede dag ziet hij hooguit schimmen rondom zich, op een slechte is de hele wereld een zwart gat.

De aandoening maakte dat Meesters, die altijd een groot muziekliefhebber is geweest, een bijzonder oor voor geluid ontwikkelde. Met zijn vzw Rien à Voir laat hij muzikanten in het donker spelen om te tonen hoe intens muziekbeleving kan zijn voor mensen met een beperkt of geen zicht. Zodat ziende mensen lijfelijk kunnen constateren dat een beperking ook een kracht kan zijn.

De concertavonden van Rien à Voir zijn ook een ontmoetingsplek voor mensen met een visuele beperking. De piano van vanavond werd gestemd door een blinde pianostemmer. Meesters brengt op zulke avonden ook ouders van kinderen met een visuele beperking in contact met dokters of zorgverstrekkers, of hij adviseert hen hoe ze hun kind een zo normaal mogelijk leven kunnen geven.

Het is zijn manier om iets terug te doen. Hij stond er helemaal alleen voor toen hij zich als slechtziende een weg op de arbeidsmarkt moest zoeken. Op jobbeurzen wisten ze zich geen raad met de 22-jarige economiestudent. “In de zorgsector konden ze me wel uitleggen hoe ik een uitkering kon krijgen, maar niet hoe ik een loopbaan kon ontwikkelen”, aldus de blinde Brusselaar. Hij sprak Karel De Gucht aan, met wiens zoon hij aan de unief had gestudeerd, en solliciteerde op zijn kabinet. Daar werkte hij rond vredesopbouw en conflictpreventie.

Nadat de grote baas doorstootte naar de Europese politiek ging Karl Meesters bij het uitzendkantoor Adecco aan de slag. Tien jaar bleef hij er. Hij reisde als blinde de wereld rond als loopbaanbegeleider van olympische topsporters. In 2019 kwam een einde kwam aan dat zotte avontuur en richtte hij Rien à Voir op. “Ik ben een assertieve gast, dat is ten dele mijn geluk geweest. Veel visueel beperkte personen weten minder goed hoe ze hun plan moeten trekken. Hen wil ik proberen te helpen.”

De opzichter van Rien à Voir woont in de drukke Sint-Gorikswijk in hartje Brussel. Het allereerste dat hij deed toen hij samen met zijn zicht ook zijn rijbewijs moest inleveren: de groene rand rond Brussel inruilen voor de hoofdstad. Is Brussel, met zijn uitdagende hoogteverschillen en rondslingerende deelsteps, een inclusieve stad voor mensen met een visuele beperking? “Als blinde kun je nergens beter wonen. Winkels, restaurants, de school van onze zoon: alles ligt vlakbij. Reizen met het openbaar vervoer is ook gemakkelijker dan vroeger. We huren, en mijn Oekraïense vriendin wil graag iets kopen. Maar verhuizen? Geen denken aan.”

