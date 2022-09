‘Blind getrouwd’ hapert in de startblokken op VTM

De eerste aflevering van het datingprogramma haalde volgens het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) 400.621 kijkers op VTM. De voorbije jaren haalde de startaflevering altijd meer dan 800.000 kijkers. Down the Road (Eén) en De allerslimste mens ter wereld (Play4), die op hetzelfde moment werden uitgezonden, deden het veel beter met respectievelijk 818.352 kijkers en 744.124 kijkers. De kijkcijfers gaan telkens over de mensen die live of uitgesteld op maandagavond op televisie of online keken. Met het uitgesteld kijken deze week lopen die cijfers nog op.

De tafel van vier, een van de meest besproken programma’s van het tv-seizoen, moet nog op zoek naar kijkers. 201.545 kijkers stemden af op de nieuwe talkshow van Gert Verhulst. De herhaling later op de avond was goed voor 57.000 extra kijkers. Terzake en De afspraak haalden op Canvas tussen 20 en 21 uur allebei iets meer dan 140.000 kijkers. Ook andere Canvas-programma’s hadden het niet onder de markt: 115.000 mensen keken naar Extra Time, 108.000 naar De ideale wereld.

Het best bekeken programma maandagavond was de Eén-soap Thuis, dat 950.975 kijkers lokte. Familie op VTM haalde er 524.811. De repair shop op Eén verloor, net als Down the Road, wel kijkers in vergelijking met vorige week en strandde op 442.594.