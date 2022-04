‘Blind gesprongen’: ik zou mijn carrière nooit in handen van VTM leggen

In een tijd waarin despoten blind van eigen waarheid landen binnenvallen en welzijnsministers blind voor eigen falen als door heelder vaten secondenlijm met het zadel vereend blijven, had ik graag nog eens iets aangevat gezien door iemand die wel nog over zijn volle gezichtsvermogen beschikt. Zit er in Medialand iets in het grondwater? Heeft PFOS een bijwerking waarvan ik geen weet heb? Blind getrouwd, Blind gekocht en nu weer Blind gesprongen, en dan zwijg ik nog over Blind Date, die week na week verkrampter opgevoerde paringsstuip van weleer, toen in grondwater klaarblijkelijk nog van alles zat, maar geen water: heeft de Vlaming te lang naar de zon gekeken of toch, alvorens in oedipale wanhoop te ontsteken, te lang naar VTM?

De blindheid schuilt in dezen in het onvoorbereid omgooien van iemands leven. Men zou ook kunnen gewagen van Dóm getrouwd, gekocht of gesprongen, maar van mij wordt verwacht deze blinde vinken met open blik tegemoet te treden.

Een mens op zoek naar een beter leven zal ik altijd met de mantel der mededogen bedekken, maar wanneer hem wordt opgedragen ontslag te nemen en mee te gaan in de spelregel – omdat zijn leven in de ogen van tv-bonzen niets meer is dan tijdverdrijf voor een dooie avond – dat hij zijn vacatures niet zelf mag uitkiezen, zou je toch hopen dat zo iemand beschikt over een heel goede vriend met een heel natte vod. Ik zou mijn carrière alvast nooit in handen van VTM leggen, hoe onbeduidend ze ook is.

De verblinde wordt bij de hand genomen door geleidehinde van dienst Nora Gharib, steunpilaar waarop die zender ruw geschat nog zeker anderhalf jaar zal rusten. Ik hoor waaien dat ze de revelatie van Patser was en meespeelt in internationale producties, wat in mij de vraag doet rijzen wat haar ertoe brengt eveneens op te draven in vehikels als De omgekeerde wereld, Een echte job en nu dus – een rode draad van aaneengeregen jobadvertenties volgend – Blind gesprongen. Je zou haast denken dat haar eigen keuzes bovenal met enige zekerheid van inkomen te maken hebben.

Natuurlijk fungeert ze niet in haar eentje als blindenstok: ook de bijna zo alomtegenwoordig als Nora Gharib alomtegenwoordige arbeidseconoom Stijn Baert treedt aan, net als twee jobcoaches van de VDAB en wellbeing expert Ann De Bisschop, gespecialiseerd in werkgeluk. Misschien moet ik haar maar eens bellen. Of iemand met een ander diploma dan dat van vertaler-tolk.

Een uur lang zien we hen bladeren in de cv’s waartoe werkongelukkigen Jessica en Senne zijn samengevat. Het hele programma is één lange personeelsvergadering, met alle na- en nadelen van dien. Uiteindelijk moet een zichtbaar ontgoochelde Jessica begrafenisondernemer worden, omdat dat volgens de experts het best bij haar past. Een verrassing voor niemand die al eens werd veroordeeld tot een bezoek aan de VDAB.

Blind gesprongen, maandag om 21.55 uur op VTM.