Blackwave.: ‘Het einde van de band heeft even in de lucht gehangen’

Er is weer een festivalzomer die naam waardig en dan kan blackwave. niet ontbreken. Het is ook na de pandemie de beste liveband van de Belgische hiphop, maar noem dat vooral niet vanzelfsprekend. De leden worstelden na hun debuutplaat Are We Still Dreaming? niet alleen met corona, maar met ook persoonlijke twijfels. ‘We hebben vijf maanden amper met elkaar gesproken.’

Stromae, Gorillaz, Khruangbin, Years & Years en Arsenal. Het zou een prima dag op het hoofdpodium van Rock Werchter kunnen zijn, maar daar is het na twee uitgestelde edities al zo druk dat voornoemde bands een plaats kregen op de affiche van het jongere broertje Werchter Boutique. Helemaal bovenaan op het dagschema staat blackwave. De band rond rappers-producers Jean Atohoun en Willem Ardui krijgt zo de eer om de wei van Werchter na twee jaren van zomerbars en aanverwanten weer volwaardig in gebruik te nemen met hun soulvolle hiphop. “Dit is toch dé show, die ene waar je de hele zomer naar toewerkt”, vertelt die laatste. “Vijf jaar geleden coverden we Gorillaz nog voor een sessie op Studio Brussel. Om dan nu de affiche met hen te delen...”

Wie een paar weken geleden op CORE was, kon met eigen oren horen dat blackwave. - live zijn ze met z’n achten - weer gerodeerd is na twee bijna concertloze jaren. Geen wonder, want op de twee blazers na speelt de hele band al samen sinds het begin, nog voor hun debuutplaat Are We Still Dreaming? uitkwam. Toen waren de muzikanten nog piepjong, nu spelen ze bij grote acts als Coely en Selah Sue. “We kunnen intussen goed samenspelen met vervangers, maar voor een heel belangrijke show gaat blackwave. meestal voor”, zegt Atohoun. Hij en Ardui zien hun groep als een bende vrienden en worden naar eigen zeggen pas frontman vlak voor ze opgaan. “Soms staan we een paar minuten voor de show nog mee het drumstel op te bouwen.”

Flexen met Pukkelpop

De zwarte golf van Ardui en Atohoun raast deze zomer nog langs Cactusfestival en de Lokerse Feesten, meteen daarna volgt een nieuwe plaat. Voor no sleep in L.A. trok de band effectief naar de Verenigde Staten. “Iedereen staat daar altijd klaar om te werken”, vertelt Atohoun. “Je hebt er heel fijne gesprekken met mensen die even gemotiveerd zijn als jij. En het is er altijd 25 graden”, lacht hij.

Ardui vult aan: “In Amerika zijn ze verbaasd als we vertellen dat we op Pukkelpop voor 40.000 man hebben gespeeld. Dat is daar echt flex, het loopt er vol rappers met 2 miljoen luisteraars per maand op Spotify die nog geen tiende van dat volk zouden trekken. Dat we staan waar we staan, is niet alleen een kwestie van geluk met het algoritme. Mensen komen uit hun zetel voor ons.”

Blackwave. Beeld Wouter Van Vooren

Recente singles ‘good day’ en ‘a-okay’ horen thuis in elke zomerplaylist, maar onder de luchtige beats liggen donkere gedachten verborgen. “Laying still, taking pills / Just to get out of bed / I’m missing thrills”, rapt Ardui, en in tegenstelling tot wat je zou denken gaat het bij hem níet over corona. “Tot het najaar van 2019 liepen we op wolkjes: de plaat werd goed onthaald, we speelden een show in de AB... En dan wisten we niet goed wat we wilden doen. Een nieuwe plaat maken? En hoe moet die dan klinken?”, vertelt hij. “We zijn dan twee weken naar Los Angeles gegaan. Daar maakten we superveel muziek, vonden we onze goesting weer. Drie dagen nadat we weer in België waren geland, was het lockdown.”

“Die lente van 2020 vond ik zelf niet zo heel lastig,” gaat Atohoun verder, “maar tijdens de zomer viel mijn frank dat alles fucked was. We mochten niet spelen én het werd stilaan duidelijk dat we dat niet snel zouden mogen. Mijn relatie ging eraan, ik moest weer even bij mijn ouders gaan wonen. In die periode hebben Willem en ik vijf maanden lang amper met elkaar gesproken, omdat we al onze energie zelf nodig hadden om het hoofd boven water te houden.” Ardui zegt het ronduit: “Het einde van blackwave. hing toen even in de lucht.”

Drake

Recluse, de eerste single uit no sleep in L.A., bracht een jaar geleden de vreugde terug. “Het gevoel dat we eindelijk nog eens iets hadden uitgebracht, vond ik al heel wat”, vertelt Ardui. “Vrij snel beslisten we dat ‘good day’ de volgende single moest worden. Een symbolische manier om die ellendige periode af te sluiten: mijn strofe is voor de pandemie geschreven, Jean schreef de zijne tijdens.”

Een nieuwe crisis lijkt vandaag ver weg. “We zijn net terug uit de States om muziek te maken. Zelfs voor de opvolger van no sleep in L.A. ligt er al veel klaar”, klinkt het trots bij Ardui. “We zien nu al heel duidelijk wat de volgende jaren voor ons moeten brengen. Je moet jezelf ook altijd een stap voor zijn, vind ik.”

Dat betekent niet meteen dat blackwave. aan haastwerk doet, integendeel. “Als het moet, werken we een volledige track af binnen de dag, maar we willen net de tijd nemen om de juiste impact te hebben op de luisteraars”, vindt Atohoun. “Mensen willen constant iets nieuws, maar persoonlijk erger ik mij eraan als een goede artiest twee overvolle platen in een jaar uitbrengt. Iemand als Drake brengt constant nieuwe muziek uit, maar de helft daarvan is filler. Maak dan één goed album met tien sterke tracks.”

Blackwave. speelt op Werchter Boutique (19/6), Cactus (10/7), Lokerse Feesten (11/8), Jazz Middelheim (12/8) en in de AB (7/10).

No sleep in L.A. verschijnt in september in eigen beheer.