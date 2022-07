Bizarre taferelen en een vette grijns: zeventien korte verhalen, en allemaal goed

Qua thematiek komen de ­verhalen sterk overeen. Niet voor niets zijn er zeven ­verhalen met de titel ‘De thuiskomst’, maar ook in de andere speelt thuiskomen of weggaan een grote rol. De hoofdpersonen snakken naar vertrouwdheid, verbinding, desnoods met een sleur­situatie, met familie­leden of geliefden waar ze de zenuwen van krijgen – maar het hoe of met wie doet er amper toe, lijkt Andriessen te zeggen; verbinding is verbinding, en niemand ontkomt aan het verlangen naar veilig contact.

De verhalen variëren sterk in lengte, in personages – een echtpaar in oorlogstijd, een rijkeluisdochter, een ­stalkerige eenzaat met een jazz- en drank­verslaving, een sociaal verstoten jonge vrouw. Ook binnen de verhalen blijft Andriessen veelzijdig.

Het langste, ‘Krabu’, is een Squid Game-achtige getuigenis vanuit een strafkamp, maar ook een liefdesverhaal. De mogelijke strafkamp­ontsnapping is even spannend en komisch als de liefdesrelatie, en beide verhaallijnen doen levens­echt aan, ondanks, of misschien wel dóór de uitvergrote, ­bizarre taferelen. De humor zit ’m vaak in vileine of juist laconieke typeringen, maar ook in goed opgebouwde komische beschrijvingen, die soepel toewerken naar een vette grijns.

Dit zijn niet alleen geen ­typische dichtersverhalen, als zoiets al bestaat. Het zijn überhaupt geen typische verhalen – toegankelijk, helder, en een tikje mysterieus, zoals het leven mysterieus, of beter gezegd absurd, soms ronduit idioot kan zijn.