Bitterzoete liefde en een giftige gaswolk: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Bitterzoet

Ze houden zielsveel van elkaar, Hélène (Vicky Krieps) en Matthieu (de eerder dit jaar na een ski-ongeval overleden Gaspard Ulliel). Maar zal hun liefde standhouden, het wederzijds begrip blijven, ook als haar terminale ziekte het steeds vaker overneemt? Als Hélène te horen krijgt dat een longtransplantatie haar misschien kan redden, gaat Matthieu hier voor. Hélène twijfelt, en zoekt alleen antwoorden op haar vragen in Noorwegen, bij een oude longkankerpatiënt. Regisseur Emily Atef maakte met Plus que jamais een bijzonder aangrijpende film die twee kanten van dezelfde bitterzoete werkelijkheid toont.

Plus que jamais, nu in de cinema.

Familie

Familierelaties zijn dé thematische rode draad door het oeuvre van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda. Dat is niet anders in Broker, over een in een vondelingenschuif gevonden baby die twee mannen willen verkopen. De film ontplooit zich geleidelijk tot een familieverhaal, waarbij de cast het subtiele scenario empathisch tot leven wekt.

Broker, nu in de cinema.

Onsterfelijk

Wanneer een giftige gaswolk zijn vredige thuisstadje bedreigt, ontdekt een professor Hitler-studies (gespeeld door Adam Driver) dat zijn eloquente theorieën over de dood hem niet onsterfelijk maken. Noah Baumbach verfilmt Don DeLillo’s White Noise met stijl en humor, maar ook met minder impact dan zijn vorige film Marriage Story.

White Noise, nu in de cinema.