Birdy: ‘Schrijf alleen over hartenleed als je niet langer verteerd wordt door verdriet’

Een bevrijdende sprong in het ongewisse. Zo beschouwt Birdy haar nieuwe plaat Portraits. Tien jaar nadat ze bekend werd met fragiele covers als ‘Skinny Love’ en ‘People Help the People’ probeert ze haar eigen stempel te drukken met songs die wat theatraler klinken.

“Al spreek ik nog steeds wat stil”, glimlacht Jasmine van den Bogaerde (27) terwijl ze het bandopnemertje preventief dichter naar zich toe schuift. Haar artiestennaam Birdy heeft ze niet gestolen. Als een ontwapenend vogeltje, net het nest ontvloden, fezelt de zangeres met Engelse, Belgische en Nederlandse roots zich een weg doorheen het gesprek. Twijfelend probeert ze die schuchterheid te kaderen.

“Het duurt altijd even voor ik durf te ontdooien. Zelfs op een podium ben ik bedeesd en gereserveerd. Pas wanneer het publiek warm reageert, vind ik de moed om vrijuit te spreken. Ik kom van ver als frontvrouw. Bij de eerste optredens bereidde ik mijn bindteksten minutieus voor, omdat ik zo timide was bij wildvreemden. ‘Hi, I’m really excited to be here’ stond op mijn eerste spiekbriefjes. Ook de namen van mijn bandleden schreef ik neer, alsof ik ze om een onverklaarbare reden zou vergeten. Ik maakte het er alleen erger op. Vaak leek het alsof een ongemakkelijke robot stond te stotteren vooraan op het podium, die je daarna probeerde te ontroeren met haar liedjes.”

De vuurdoop

Wanneer we haar spreken is het dag op dag elf jaar geleden dat we haar allereerste concert ooit zagen. Haar vuurdoop beleefde ze in The Tabernacle aan Notting Hill, een charmant verbouwde Londense kerk in terracotta en rode baksteen, die kreunde onder de hitte en hooggespannen verwachtingen van vijfhonderd muzikale ornithologen. “Dat concert lijkt me eeuwen langer geleden. Ik was net vijftien en voelde me een vogel voor de kat. Ik was bekend voor ik beslagen op het ijs kon komen. Sindsdien is er gelukkig heel wat veranderd. Ik luister ook minder naar de mensen die het altijd beter leken te weten.

“Mijn grote geluk is dat ik niet door haaien omcirkeld werd toen het succes kwam. Toch overweldigde de muziekwereld me: iedereen had plots zijn oordeel klaar, terwijl ik zélf niet eens wist wie ik was. Ik was verdomme een bakvis, bleu en beïnvloedbaar. Dan knoeit roem onherroepelijk met je hoofd.”

Birdy: "Ik vergat waarom muziek zo’n aantrekkingskracht heeft: it’s fun and it’s cool." Beeld Thibault Theodore

We vragen of ze het allemaal opnieuw zou doen als ze wist wat haar te wachten stond. Ze lacht even bedremmeld. “Nee. Als ik zelf een kind van die leeftijd heb, zal ik het haar ontraden. Maar ik wil niemand in mijn omgeving met de vinger wijzen. Voor een vijftienjarige was ik verrassend volwassen, of toch op sommige vlakken.

“Mijn grootste probleem was dat ik tegelijk een grotere onschuld in mezelf droeg dan je mijn leeftijdsgenootjes zou aangeven, en eerder verlegen dan rebels was. Vervelend voor de tabloids was dat ik dus geen onnozele puberstreken uithaalde toen succes me overviel. Het nadeel was dat ik geen onnozele puberstreken uithaalde (lacht). Ik was zo godvergeten serieus. Ik vergat waarom muziek zo’n aantrekkingskracht heeft: it’s fun and it’s cool. Die aspecten verloor ik te snel uit het oog. De muziekwereld associeerde ik eerder met een angstaanjagend oord vol potentiële messentrekkers op sociale en minder sociale media.”

Vervreemding

‘Rain Catchers’ op de nieuwe plaat gaat over die periode, waarin ze vervreemdde van haar geliefden en vrienden. “Meer bepaald van één hartsvriendin, met wie ik altijd zorgeloos plezier maakte. We waren onwrikbaar als vriendinnetjes, tot ik de wereld rondreisde en we elkaar nauwelijks nog zagen. Toen we uit elkaar groeiden, voelde dat even hartverscheurend als een liefdesbreuk. Vandaag zijn alle plooien gladgestreken. Maar ik heb er meer dan één traan om gelaten. Grappig toeval: we hadden elkaar maanden niet meer gesproken tot ik die song over haar wilde schrijven en ze me vanuit het niets een berichtje stuurde. Het universum werkt op mysterieuze wijze.”

‘Tears’ gaat op zijn beurt over het bitterzoete gevoel wanneer je beseft dat de liefde voorbij is. “Maar tegelijk denk je aan het positieve en niet aan de pijn. Daar wilde ik echt niet meer over zingen. Op mijn vorige plaat Young Hearts maakte ik de fout om een pijnlijke breuk die diepe wonden had geslagen steeds weer open te krabben, of zelfs zout in die wonde te strooien. Een belangrijke les: schrijf alleen over hartenleed wanneer je niet langer verteerd wordt door verdriet.

“Ik was mijn zelfvertrouwen kwijt, en dat hoor je op die plaat. Daarmee klonk alles nogal doorwrocht en overdacht. Deze plaat is een tegenreactie. Ik graaf in mezelf, maar dan van bovenaf bekeken. De liedjes zijn ook echt gemaakt voor een podium: ze klinken iets theatraler, speelser ook. Ik trok me op aan eighties-muziek, zoals Kate Bush, de beginjaren van Prince en Depeche Mode. Tegelijk legde ik vaak verstilde liedjes van Portishead en Angel Olsen op. Aard van het beestje, zeker?”

Haar dichte verleden heeft ze dan wel afgeschud als een oude huid, de schaduw van de beginjaren probeert Birdy niet krampachtig te ontlopen. Ze is duidelijk verguld dat haar versie van ‘People Help the People’ door Belgische artiesten naar hun hand werd gezet, ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. “Alle krediet voor Cherry Ghost dat de song schreef, maar het doet me veel dat een liedje leven na leven gegund wordt en dat ik daar ook iets mee te maken had. Het doet trouwens altijd iets om mezelf te horen zingen wanneer ik aan het winkelen ben. Soms ben ik zo trots dat ik een willekeurige voorbijganger zou aanporren om te zeggen: ‘Goed, hé. Dat ben ik dus!’ (grinnikt) Gelukkig ben ik ook in zo’n geval te bedeesd.”

Portraits verschijnt 18/8 bij Warner