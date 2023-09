Binnenkijken in een voormalige apotheek vol kunst en kleur

Een apothekerswoonst uit 1924 wist niet wat haar overkwam na de komst van Mariken en Joël. Met verfborstels, veel creativiteit en liefde voor kunst creëerden ze een eigenzinnig nest voor zichzelf en hun twee zoontjes.

Mariken en Joël hebben een zwak voor statige woningen met geschiedenis. Acht jaar geleden botsten ze op een oude apotheek uit de jaren 30, in een gemoedelijke wijk in Diemen, op een kwartiertje fietsen van het centrum van Amsterdam. “Van Diemen had ik nog nooit gehoord, maar het huis en de wijk hadden zoveel charme. Het voelde meteen als thuiskomen.”

De groene markiezen aan de ramen van de voormalige apothekerswoning werden vervangen door gele, die beter passen bij de glas-in-loodramen. Beeld Henny van Belkom

Ze kochten het pand in behoorlijk vervallen staat en gingen meteen aan de slag. “De buitenkant werd opnieuw geschilderd en gevoegd. De tuin voor en achter is opnieuw aangelegd. Beneden hebben we een rare, zwevende aanbouw weggehaald en twee extra openingen gemaakt aan de keuken. Er kwam een nieuwe badkamer, en ook alle ramen en leidingen werden vernieuwd.”

Een fikse verbouwklus dus, niet evident met twee kleine kinderen in huis. “Ik hou van kleur, maar in de beginfase had ik zo weinig energie. Ik had geen ruimte over om na te denken over kleurcombinaties of inrichting, dus we zijn begonnen met een wit canvas”, vertelt Mariken, die interieur­ontwerper en beeldend kunstenaar is. “In elke kamer maak ik kleurcollages en verdelingen, elke ruimte is een kleuren­palet waar ik mee kan spelen.”

Eigenares Mariken is beeldend kunstenaar en interieurontwerper, en dat is te zien aan de inrichting. Elke kamer kreeg een ander kleurenpalet. Beeld Henny van Belkom

Dat merk je vooral in de slaapkamer en in de leefruimte, maar ook de okergele traphal met het gouden tapijt zuigt je zo het trappenhuis in. “Aan alle kleurenpracht moest ik toch even wennen”, lacht Joël. “Vroeger woonde ik in een appartement waar alles wit en strak was, tot de meubels en vloeren toe. Het was dus even slikken.” En toch is de inrichting van het huis teamwork, waarbij Joël vaak het doorslaggevende duwtje geeft. “We zullen niets doen wat niet bij de authenticiteit van dit huis past.”

De okergele traphal met het gouden tapijt zuigt je zo het trappenhuis in. Beeld Henny van Belkom

‘Apotheek’ lees je nog op de zijgevel van het huis, maar de witte apothekersjas hangt definitief aan de haak. De groene markiezen aan de ramen werden vervangen door gele. Die passen beter bij de glas-in-loodramen die de woning overspoelen met warm licht. In het huis valt een mix van stijlen op. Vintage vondsten en design worden afgewisseld met kunst en kleur. De lichtere keuken en de houten vloer vormen dan weer een rustig contrast.

Ook de tuintjes voor- en achteraan zijn rustplekken. “De voortuin met het lage hekje was vroeger vooral handig met de kinderen, en nu is het een grote bench voor onze hond George.” Achteraan ligt de tuin lager dan het woongedeelte. “We hebben bewust gekozen voor een terras boven, vlak aan de keuken. We eten graag buiten en wilden gedoe met dienbladen vermijden. Zetten we de ramen in de woonkamer helemaal open, dan hoort het terras bij het huis.”

De tuin is niet zo groot, maar gelukkig kwam dit huis met twee cadeaus: een groot souterrain waar vroeger de medicijnen van de apotheek lagen, én de vaart aan de voorkant. “In het souterrain hebben Maup en Trix hun speelparadijs en thuisbioscoop. Zetten ze de deuren open, dan zitten ze zo in de tuin. In de zomer wordt er in de vaart voor onze voordeur volop gezwommen. Een frisse duik nemen en met de handdoek naar huis kunnen wandelen, dat is echt superleuk!”

Met drie verdiepingen en negen kamers is er voor iedereen plaats genoeg. “Al zeggen we weleens dat ons volgende huis een bungalow wordt, zonder trappen”, lacht Mariken. De suite naast de slaapkamer transformeerde ze tot een inspirerend atelier, waar een vintage tekentafel uitkijkt over de vaart. “Ik ga op tweedehandssites heel graag op zoek naar mooie dingen. Het interieur groeit zo heel organisch, en dat maakt het mooi. Het bed van Piet Hein Eek in onze slaapkamer was een inspiratie voor de fellere kleuren op de muren. Maar ook de authentieke vloeren, schouwen of paneeldeuren in het huis inspireren nog elke dag.”

Kunst krijgt in het interieur een prominente plek, net als humor. Beeld Henny van Belkom

Kunst krijgt in het interieur een prominente plek. Net als humor. “Carpe Fucking Diemen” staat op een poster die Mariken herwerkte voor de slaapkamer. “Ik heb kunst nodig”, lacht ze. “Mijn eigen werk krijgt geregeld een plek in huis, maar ook in onze vriendengroep zitten gelukkig veel kunstenaars. Ik ben nog altijd geweldig trots op het grote kunstwerk in de woonkamer. We hadden het plafond al jodium geschilderd en de ene wand goud. Ik volg kunstenaar Jochem Rotteveel al langer, en toen hij dit gigantische werk ter adoptie aanbod op Instagram, wist ik dat het hier perfect zou passen.”

Kunst, kleur, retro en design, in dit vrolijke herenhuis loopt het allemaal in elkaar over. “Alles kan, al is het allemaal wel heel doordacht. En hebben we toch onze twijfels, dan laten we gewoon het huis zelf beslissen.”