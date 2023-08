Binnenkijken in een seventieshuis, midden in de duinen van De Haan

Ooit was Villa Stuyvesant in De Haan een kinderfantasie. Toen het pand plots te koop kwam, zagen Thomas en Laurence kans hun droom waar te maken. Samen met de architecten van Studio Haan maakten ze van de bungalow een eigentijdse rustplek.

Van aperitieven met zand tussen de tenen tot spontane logeerpartijtjes met een bende tieners: het past allemaal bij de vakantiesfeer die de vintage bungalow van Thomas en Laurence en hun veertienjarige tweeling uitstraalt. Hun stek aan zee in de nostalgische badplaats De Haan ligt veilig verborgen in een duinpan, om het plaatje compleet te maken. Thomas: “De tuin is aangelegd met gerecupereerde grond. De grootste brokstukken hebben we eruit gezeefd, maar elke storm brengt nieuw steenpuin naar boven. Het zand nemen we erbij.”

Beeld Luc Roymans

Complexloos is hier het codewoord, zowel buiten als binnen. “We hebben het graag netjes, maar ik wil geen slaaf van mijn huis worden”, zegt Laurence. “Op de vloer van gepolijst beton met terrazzolook zie je geen vuil liggen. Handig, zeker met een hond in huis of kinderen die terugkeren van surfkamp. Dit huis ademt licht, rust en vrijheid. We genieten hier net zo van een boek op het terras als van een avond met vrienden rond de vuurkorf.”

De keuken met maatkasten van groene betonplex ligt verzonken in een nieuwe uitbouw die de duinen binnenbrengt. Beeld Luc Roymans

Laurence had al jaren een oogje op villa Stuyvesant en aarzelde geen moment toen het huis in 2019 op de markt kwam. “Als kind bracht ik al mijn zomers door aan zee, het huis van mijn ouders ligt hier vlak om de hoek. Ik heb altijd van deze bungalow gedroomd, alleen al de buitenkant bleef me fascineren. Toen ik het huis vier jaar geleden te koop zag staan, hebben we meteen een bod gedaan.”

Accenten van hout, beton en terracotta bepalen het interieur. De materiaal­keuze werd bewust beperkt om een gevoel van rust en uniformiteit doorheen de woning te creëren. Beeld Luc Roymans

Het huis bestaat uit twee delen, met een oud gedeelte van de jaren zestig en een aanbouw uit de jaren zeventig waar sindsdien niets meer aan gebeurd is. “Het ouderwetse interieur waar anderen op afknapten, was precies wat wij zochten”, zegt Laurence. “We zagen vooral het potentieel van de ruimtes, de mankementen vielen wel op te lossen.” Thomas: “De splitlevel indeling met hoge plafonds, centrale trap en open haard had karakter in overvloed, maar moest nodig gemoderniseerd worden. We wilden niet overhaast te werk gaan. Om de ruimtes beter aan te voelen, hebben we eerst een jaar zo gewoond, of beter: gekampeerd.”

De oorspronkelijke trap is de blikvanger in de opengemaakte leefruimte. Beeld Luc Roymans

De verbouwing startte met een duidelijke visie: de seventiessfeer benadrukken en meer openheid creëren. Hiervoor ging het koppel in zee met het jonge Gentse architectenkantoor Studio Haan – de link met De Haan is niet meer dan een grappig toeval. Architecten Hannes Oppeel en Natalie Allaert zaten meteen op dezelfde golflengte. “Ik had een klik met het huis, ook al zat het heel onlogisch in elkaar”, zegt Natalie. “Om het ruimtegevoel te vergroten en extra licht binnen te brengen, hebben we de indeling volledig hertekend. De vroegere garage werd een luchtige inkomhal met een extra hoog raam en de voordeur verhuisde naar de noordkant.”

Beeld Luc Roymans

De houten plafonds zijn een knipoog naar de oude lambrisering en geven het interieur een warme uitstraling. Via de mezzanine bereik je de kinderkamers. De vide werd een gezellige leeshoek. Beeld Luc Roymans

De gedateerde bungalow transformeerde in een praktische gezinswoning, waar oud en nieuw met elkaar verweven zijn. Alle ruimtes vloeien naadloos in elkaar over en vanuit elke hoek heb je zicht op de tuin. In de verzonken keuken van groene betonplex komt het buitengevoel pas echt binnen. Het privégedeelte met de slaap- en badkamer van de ouders zit achteraan verscholen in een nieuwe uitbouw, die dankzij het subtiele metselwerk versmelt met de originele stenen. Het schuine dak volgt de bestaande helling en creëert zo een gevoel van privacy in de twee kinderkamers boven, die via de mezzanine bereikbaar zijn.

De slaapkamer met doucheruimte in de nieuwe achterbouw voelt als een intieme cocon. Beeld Luc Roymans

Naast een rustplek is het huis ook de ideale setting voor de vintagemeubels van Thomas. “Mijn voorliefde voor design was er al lang voor de hype. De zetel van Eames, op de mezzanine, kocht ik dertig jaar geleden voor een fractie van de huidige prijs. Ik neem graag de tijd om veilingsites af te speuren. Er is nog zoveel moois, het enige probleem is ruimte om alles te zetten.”