‘Billie vs Benjamin’ heeft het zwarte beest van de maatschappij tegen het canvas geklopt

Tussen verwachtingen creëren en verwachtingen inlossen ligt een weg die in vele gevallen eindigt in een braakland waar naast Vlaamse televisieshows ook de loze woorden van politici en de ex-winnaars van gemediatiseerde talentenjachten liggen weg te rotten. Veel wordt onterecht als veelbelovend beschouwd.

Zeker in de showbizz. Als gevolg van een hevige concurrentiestrijd binnen fictie klinken de toeters en bellen scheller met de dag. Elke nieuwe reeks wordt in de markt gezet als levensveranderend of essentieel, maar ik laat mij niet vangen door goedkope adjectieven. De middelmaat regeert televisieland, harder dan ooit tevoren.

Er zijn, gelukkig maar, uitzonderingen. Na Studio Tarara, de reeks over het grensoverschrijdend gedrag van een fictieve mediapersoonlijkheid, hebben bedenkers Tim Van Aelst en David Vennix opnieuw een beerput geopend. In Billie vs Benjamin kijkt een linkiewinkie een rechtse rakker in de ogen en ontstaat er een amoureus schouwspel waarbij het lopend schijt Dries Van Langenhove uit de neusgaten zou komen. Bij Schild & Vrienden hebben ze al voor minder gevochten.

Ward Kerremans speelt Benjamin, een gladjanus met een BMW-model dat op de markt is gebracht voor immomakelaars, consultants en drugsdealers. Charlotte Timmers is Billie, het kringwinkelmeisje dat kan overleven op hummus en vegan chocomousse. Ze hebben elkaar gevonden ondanks een verschil in visie. Benji klapt uit koppigheid Vloms tegen iemand die nog maar een half jaar in België is, Billie zou de eerste zijn om een economisch vluchteling onderdak te bieden.

Van Aelst en Vennix weten hoe de aandacht te trekken, maar slagen er ook telkens in om impact te hebben op de kijker. Billie vs Benjamin gaat niet zozeer over links of rechts, maar over het ononderbroken moddergevecht waarin de samenleving is verwikkeld geraakt. Iedereen schijnt dezer dagen zijn eigen waarheid te hebben, en die is niet voor discussie vatbaar. Ikke ikke ikke en de rest kan stikken.

Billie vs Benjamin flirt openlijk met alle clichés, maar het is wel een verhaal waar je in meegaat, waar je iets bij zal voelen. Voor sommigen zal kwaadheid de overheersende emotie zijn, maar het kan ook dankbaarheid zijn, omdat de makers zonder een belerende vinger stof tot nadenken aanreiken. Ruben Block, de vertelstem, overschouwt het geheel, met zo nu en dan een rake levenswijsheid.

Marie (Joke Emmers) en Tommie (Jeroen Perceval) – de sidekicks van Billie en Benjamin – zijn de beste bijrollen in de recente Vlaamse tv-geschiedenis. Ze zijn het extreemst in hun gedachtegang, maar ook ongemeen grappig uitgewerkt, met oneliners die te flauw voor waar zijn. Billie vs Benjamin heeft met humor het zwarte beest van de maatschappij – de polarisering – tegen het canvas geklopt. Dat is weinigen gegeven.

Billie vs Benjamin is nu te zien op Streamz.