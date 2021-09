Billie Eilish vervelt en vervoert in nieuwe concertfilm

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. Vandaag: Happier Than Ever, A Love Letter To Los Angeles.

Prachtig toch, die animaties die de concertfilm Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles doorkruisen. Een elegant vormgegeven Billie Eilish-avatar cruiset er in een blitse Porsche door haar thuisstad L.A., staart minzaam naar de skyline vanop het dak van een flatgebouw of wandelt The Hollywood Bowl binnen waar de Billie van vlees en bloed staat te zingen. Ronduit succulent zijn de psychedelische animaties bij ‘Not My Responsiblity’, een parlando-nummer waarin Eilish de blik van de buitenstaander countert en terloops seksisme en bodyshaming tackelt. We zien haar silhouet almaar dichterbij komen als in de openingscredits van een James Bond-film en opsplitsen in verschillende lagen die vervolgens in zee verdwijnen. Billie blijft ongrijpbaar voor de veroordelende ogen van de buitenwereld.

Zo geestverruimend wordt het verder nergens. Deze captatie van een Eilish-concert in een lege Hollywood Bowl is er hoe dan ook eentje om door een ringetje te halen. De Amerikaanse popster zingt er alle liedjes van haar nieuwe plaat Happier Than Ever, bijgestaan door haar broer en multi-instrumentalist Finneas, een drummer en het Los Angeles Philharmonic dat de veelal onderkoelde esthetiek van haar popsongs een warme gloed bezorgt. In ‘Billie Bossa Nova’ laat de Braziliaanse gitarist Romero Lubambo zijn noten rond haar hese zang fladderen. Voor ‘Goldwing’ wordt Eilish geruggensteund door The Los Angeles Children’s Chorus, waar ze als kind deel van uitmaakte. “De cirkel is rond”, zo zegt een glimlachende Eilish, zichtbaar in haar nopjes.

De regisseur Robert Rodriguez – bekend van cultfilms zoals El Mariachi, Sin City en Machete – weet de fenomenaal belichte sets zwierig in beelden te vangen en te versmelten met voorgenoemde animaties. De postproductie van deze strak geregisseerde concertregistratie moet een huzarenstuk zijn geweest.

Bovenal zet deze film de slim gemediatiseerde volwassenwording van Billie Eilish in de verf. Ze oogt fantastisch: deels Hollywood-starlet, deels alternatief tienericoon. Scarlett Johansson en Courtney Love met elkaar versmolten. Weg is de balorige, groenharige tiener in baggy streetwear. Ze schrijdt over het podium van de Bowl als spiritueel herboren. Jazeker, die transformatie gaat gepaard met een introspectievere, jazzy popklank die niet zo grensverleggend aandoet als de stuiptrekkende elektronica van haar debuut. De muziekjournalist in ons vindt dat een béétje jammer. Anderzijds: luister naar haar wonderlijke, in jazz gemarineerde croon in ‘My Future’! Wat een zangeres! Elders, in het pompende ‘Oxytocin’ danst ze zwoel door het logge beatbombardement van haar broer, doorkliefd met bloedrode spots. Benieuwd hoe ze straks voor een tweede maal zal vervellen.

Happier Than Ever, A Love Letter to Los Angeles is nu te zien op Disney+.