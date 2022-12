Billie Eilish openhartig bij BBC: ‘In een bepaalde periode bevond ik me in put van hopeloosheid om mezelf’

“Het is onmogelijk om uit te leggen wat het is om zo beroemd te zijn, het is zoals proberen een kleur te beschrijven die niet bestaat”, zegt Eilish op een gegeven moment tijdens het half uur durende interview dat op 6 december op BBC Three wordt uitgezonden. Nadat ze in 2015 op 14-jarige leeftijd het nummer ‘Ocean Eyes’ op SoundCloud plaatste, een liedje geschreven door haar broer Finneas, werd Eilish van de ene dag op de andere een sensatie in de muziekwereld.

Die razendsnelle klim naar de top was echter niet zonder gevolgen voor haar persoonlijke leven en mentale gezondheid, zo vertelt ze.

Zo onthult Eilish dat ze zich een tijdlang compleet hopeloos voelde omdat ze een meisje was en zich niet kon voorstellen dat ze ooit zou kunnen performen hoe ze dat wilde. En dat door de manier waarop vrouwen vertegenwoordigd worden in de muziekindustrie.

‘Ik voel me graag meer mannelijk dan vrouwelijk’

“Er was een bepaalde periode waarin ik me in een put van hopeloosheid om mezelf bevond omdat ik weinig voorbeelden had van meisjes zoals ik die ernstig werden genomen en naar wie ik kon opkijken”, vertelt de zangeres. “Ik voel me graag meer mannelijk dan vrouwelijk, het geeft me gewoon een beter gevoel. Lange tijd heb ik het daar lastig mee gehad omdat ik vrouwelijk wilde zijn en dat leuk wilde vinden, maar dat lukte gewoon niet. Ik voel me het sterkst wanneer ik me het meest mannelijk voel, maar ik ik kan ook kracht putten uit vrouwelijkheid. Het is een soort evenwicht tussen de twee.”

Daarnaast had Eilish naar eigen zeggen enorm veel last van het impostor syndrome: “Dat is zo vaak gebeurd in mijn leven, ook vorig jaar en het jaar daarvoor. Ik bevond me in een neerwaartse spiraal op dat vlak en hield me vast aan eender wat me weer als mezelf kon laten voelen.”

Kind van de internetgeneratie zijnde, was opgroeien in het oog van de publieke belangstelling een “pijnlijke ervaring”, aldus Eilish. “Je ziet jezelf en je naam overal opduiken en het is dan heel erg moeilijk om te weten wie je dan eigenlijk juist bent.”

Maar de zangeres is wel enthousiast over de vooruitgang die vrouwen hebben geboekt in de muziekindustrie: “Ik vind het geweldig hoe vrouwen op dit moment boven iedereen uittorenen in deze sector. Het stemt me heel hoopvol en inspireert me. Vrouwen doen ook niet één ding, ze doen heel veel verschillende dingen. Het spectrum is zo breed tegenwoordig, het is zo leuk en verfrissend om te zien. Het is heel cool om daar deel van uit te maken.”