‘Bij VTM krijgt hij meer geld, meer showprogramma’s en voetbalcompetities die voor ons te duur zijn’: waarom Aster Nzeyimana vertrekt bij de VRT

Uitgerekend The greatest dancer van Vlaanderen, het programma dat Aster Nzeyimana’s showbizzhart sneller deed slaan, flopte bij de VRT, en de daaropvolgende kritiek op de openbare omroep was niet mals. Trekt de veelzijdige sportanker en presentator daarom naar VTM?

Meteorologisch zal het misschien niet helemaal kloppen, maar het vertrek van Aster Nzeyimana kwam donderdag aan de Reyerslaan als een donderslag bij heldere hemel. Van voorafgaande gesprekken of strategische spelletjes om beide zenders tegen elkaar uit te spelen was geen sprake. Nzeyimana nam de beslissing om te vertrekken en kwam die boodschap donderdag zonder al te veel franjes aan zijn bazen overbrengen.

Nochtans hadden zij kunnen weten dat er onweer in de lucht hing. Nzeyimana is immers al langer een van de meest in het oog springende schermgezichten van de openbare omroep. Van radiozender MNM ging het naar de sportredactie, waar hij eerst op de radio en later ook op tv voetbalwedstrijden van commentaar voorzag. Tussendoor schopte hij het tot sportanker in Het journaal en begin 2022 volgde hij Frank Raes op als presentator van de voetbaltalkshow Extra Time. Tussen die bedrijven door leidde hij ook de licht chaotische voetbalpodcast 90 Minutes in goede banen.

Uitstapjes

Maar wat hem pas echt in het vizier van VTM deed belanden, waren zijn uitstapjes in showbizzland. Want Nzeyimana is niet vies van een vleugje glamour. Of zoals Siska Schoeters het in deze krant formuleerde: “Aster houdt van voetbal maar ook van showprogramma’s met heel veel camera’s.” Dat bracht hem een eerste keer tot in de VTM-studio’s. Daar ontpopte hij zich samen met vriendin Lize Feryn in een schattig robotpak tot absolute publiekslievelingen tijdens The Masked Singer.

Dat het sportanker zich als een vis in het water voelde op de shiny floor van de VTM-studio, was ook de bazen van die zender opgevallen. Nzeyimana valt bovendien vooral in de smaak bij de jonge kijkers waar een zender als VTM op mikt. Logisch dus dat ze bij VTM toen al eens nadrukkelijk aan Nzeyimana’s designermouw trokken. Maar een transfer bleef uit.

Aster Nzeyimana. Beeld Thomas Sweertvaegher

Misschien was dat omdat hij – na een aantal andere programmavoorstellen – aan de Reyerslaan eindelijk zijn tanden kon zetten in een showprogramma die naam waardig. Nzeyimana was dit voorjaar samen met Siska Schoeters het gezicht van The greatest dancer van Vlaanderen, een dansprogramma dat de VRT bij de Britse collega’s van BBC ging halen. De combinatie van zijn voetbalactiviteiten met de glitter en glamour van de dansvloer bleek precies waar Nzeyimana naar op zoek was. “Ik heb de beste maanden ever achter de rug”, vertelde hij in een interview met De Morgen. “Mocht dit zijn hoe mijn leven er voor de rest van de tijd uit blijft zien, ik teken meteen.”

Kijkcijferkanon

Maar The greatest dancer werd niet het kijkcijferkanon waar ze bij de VRT op gehoopt hadden. Bovendien werd – ook aan Nzeyimana – nadrukkelijk de vraag gesteld of een openbare omroep wel in dat soort showprogramma’s moet investeren. Niet meteen wat een schermgezicht dat in de toekomst graag nog nadrukkelijker wil pendelen tussen showbizzstudio’s en de sportredactie wil horen. Het ideale moment voor VTM om voor een tweede keer een lijntje uit te gooien.

En deze keer bijt de vis wel. Al heeft dat niet alleen met het veel bredere aanbod aan showprogramma’s aan de Medialaan te maken. Ook financieel zal Nzeyimana ongetwijfeld een goede zaak doen. De VRT kreeg de voorbije maanden veel kritiek na de transfer van Niels Destadsbader en het uitlekken van de hoge exclusiviteitscontracten van een aantal schermgezichten. Bovendien zit de openbare omroep nadrukkelijk in besparingsmodus. Niet het moment dus om daar je handtekening onder een fors verbeterd contract te zetten.

Champions League

Maar nog belangrijker is het voetbal natuurlijk. De voormalige VRT-sportanker zal bij VTM de Champions League-wedstrijden en de wedstrijden van de Rode Duivels waarvoor de zender de uitzendrechten heeft van commentaar en omkadering voorzien. Een forse upgrade. Bij de VRT moest Nzeyimana wat het commentaar bij die internationale wedstrijden betreft immers mensen als Filip Joos en Peter Vandenbempt voor laten gaan. “Je kan het Aster moeilijk kwalijk nemen dat hij vertrekt”, klinkt het in de wandelgangen van de VRT. “Bij VTM krijgt hij meer geld, meer showprogramma’s en voetbalcompetities die voor ons te duur zijn.”

Voor de openbare omroep is het vertrek van Nzeyimana een klap. Hij moest de komende jaren een van de gezichten van de openbare omroep worden. Getuige daarvan de prominente rol die hij recent nog kreeg in de campagne rond de naamsverandering van Eén naar VRT 1. “Het is uiteraard jammer dat dat Aster de VRT verlaat”, laat woordvoerder Bob Vermeir weten. “Maar dit bewijst nogmaals dat de VRT een kweekvijver is van talent.”

De transfer van Nzeyimana is ook slecht nieuws voor de voetbaltalkshow Extra Time en de podcast 90 Minutes, die nu allebei op zoek moeten naar een nieuwe presentator. Al is daar geen haast bij. Er is overeengekomen dat Nzeyimana bij beide titels nog tot aan het eind van het voetbalseizoen aan boord blijft. Of er ook bij VTM tijd en ruimte zal zijn voor dit soort nevenprojecten, valt nog af te wachten. Met Marc Degryse en Jan Mulder, die een paar jaar geleden al de VRT voor VTM inwisselden, is er alvast schoon volk genoeg in huis die Nzeyimana voor de microfoon kan halen voor een wekelijks voetbalpraatje.