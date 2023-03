‘Bij ons gaat familie boven alles: daar maak je tijd voor’

De jongste is 22, muzikant en acteur, en is de eerste Brusselse Ketnetwrapper. De oudste is 28, heeft twee zoons, en werkt als administratief medewerker bij een Brusselse school voor technologie, wetenschap en wiskunde. Héritier Tipo en zijn tante, Sinorina Timson.

Héritier

“Mijn tante is een van de meest open en warme personen die ik ken: overal waar we samen komen, stelt ze de mensen op hun gemak. Ik neem haar om die reden ook zo vaak mogelijk mee naar de evenementen waar ik voor het werk moet zijn. Zo belandden we onlangs nog samen op Het gala van de gouden K’s (Vlaamse prijzen die jaarlijks door Ketnet(kijkers) worden uitgereikt, red.), waar ze me aan de zijkant stond aan te moedigen. Iemand naast je hebben staan die zo in je gelooft en die je onvoorwaardelijk steunt, dat is natuurlijk geweldig.

“Door het plotse overlijden van mijn jonge oma kwamen mijn tante en haar broer al vroeg bij ons inwonen. Mijn ouders hadden een duplex in Schaarbeek waar we, samen met mijn eigen drie broers, onder één dak leefden. Je kunt je inbeelden dat het bij ons thuis dus best een levendige bende was, met met z’n achten in één appartement. In zo’n grote familie is er niet altijd ruimte voor privacy, of om je even terug te trekken. Ik denk dat dat vooral voor mijn tante niet altijd gemakkelijk geweest moet zijn, als enige meisje tussen een bende jongens. Maar toch groeiden we op in een warm nest. Na school was ik ook altijd blij om terug naar huis te keren. Eigenlijk was dat een prachtige periode, als ik er nu op terugkijk.

“Ik denk dat het voor de familie al vroeg duidelijk was dat ik later op een podium zou terechtkomen. Ook als kind was ik voortdurend aan het zingen, met de afstandsbediening van de televisie als microfoon. ‘Héritier, wees nu eens stil!’: dat zinnetje heb ik vroeger vaak mogen aanhoren, ja. (lacht) Ik heb ook altijd al het gevoel gehad dat ik − tussen aanhalingstekens − speciaal was. Mijn broers hebben bijvoorbeeld allemaal normale namen: Jeremie, Jonathan, Kevin… en dan sta je daar plots tussen met een naam als Héritier. Ik ben lange tijd niet trots geweest op die speciale naam, maar nu own ik hem. De naam die mijn ouders me hebben gegeven, zorgt ervoor dat ik eruit spring.

“Mijn tante heeft me altijd enorm aangemoedigd om mijn artistieke talenten te ontplooien. Thuis maakten we op haar initiatief geregeld samen video’s waarin ik aan het zingen was, die zij dan voor mij naar managers opstuurde. Zelf zou ik veel minder snel in actie gekomen zijn, denk ik. Als een van die opnames niet goed genoeg was, zei ze dat ook vrij onverbloemd. ‘Je zong vals. Opnieuw!’ Van mijn tante verdraag ik die kritiek ook: ik weet dat ze dat alleen maar zegt om me beter te maken.

“Ook mijn ouders hebben mijn ambities om te zingen en acteren gesteund, maar zij zagen het lang niet als een echt carrièrepad, denk ik. ‘Ga toch maar studeren’, zeiden ze. Ook nu studeer ik nog steeds organisatie & management aan de Erasmushogeschool. Ik ben er mijn familie dankbaar voor dat ze dat studeren zo hebben aangemoedigd. Als ik ooit een carrièreswitch zou overwegen, heb ik alvast een plan B klaarliggen.

Poseren in de tuin: Sinorina en de kleine Héritier (met wit jasje) en zijn drie broers. Beeld RV

“Mijn tante en ik leven nu al een aantal jaren niet meer samen, maar onze goede band is er nog steeds. Tante heeft enkele jaren in Namen gewoond, waar ze een appartement huurde, en ook toen sprong ik regelmatig op de trein om haar daar te bezoeken. Bij ons gaat familie boven alles: daar maak je tijd voor. Mijn tante en ik kunnen hele luchtige gesprekken met elkaar voeren, maar we kunnen ook echte deep talk doen, en het in alle openheid over relaties, ons leven en onze toekomstdromen hebben.

“Als ik iets doe waarmee ze het niet eens is, zal ze me dat zeker vertellen − zo zit onze familie echt in elkaar − maar ik voel me door haar nooit veroordeeld. Ik heb juist het gevoel dat ik bij haar compleet mezelf kan zijn. Ik hoef er niet steeds de enthousiaste Héritier uit te hangen, wat onlosmakelijk verbonden is met de job van Ketnetwrapper. Pas op, dat is ook geen masker hoor: ik ben iemand die écht vaak lacht en meestal wel opgewekt door het leven loopt. Maar het doet toch deugd om te kunnen tonen dat je even je dag niet hebt.”

Sinorina

“Héritier had als kind ook al bakken vol energie: hij stopte nooit met praten. Hij was een slimme jongen, een leuk kind eigenlijk, zolang je wist hoe je met hem moest omgaan. Dat kwam er vooral op neer dat je moest doen waar hij zin in had. (lacht) Omdat we thuis bijna allemaal ouder waren dan hij, was het voor hem niet altijd makkelijk om zijn plek te vinden. Als hij met ons wilde spelen, zeiden we weleens dat hij ons met rust moest laten, wat hij natuurlijk niet leuk vond. Dan deed hij soms aan chantage. Als hij iets over ons te weten was gekomen, zei hij: ‘Als je niet met me speelt, ga ik je bij mama verklikken.’ (lacht)

“Dat Héritier in de mediawereld zou terechtkomen, was voor mij al lang een evidentie. Hij is heel spontaan, wat heel aanstekelijk werkt. Maar tegelijkertijd heeft hij ook de moed die ervoor nodig is om je dromen waar te maken. Als hij voor een publiek moet spreken of iets op het podium moet vertellen, heeft hij daar voordien ook wel stress voor, maar daar bijt hij dan toch doorheen. Ik had ooit ook de droom om journaliste te worden, maar ik ben toch eerder verlegen en gereserveerd. Daarom kijk ik ook zo op naar Héritier: op een bepaalde manier beleeft hij nu ook mijn droom. Ik geniet dus via zijn ogen mee van wat hij op dit moment allemaal mag meemaken.

“In ons gezin was ik de eerste persoon die Nederlands leerde spreken. Dat vond mijn zus vooral heel belangrijk, omdat ze wist dat het onze kansen op de arbeidsmarkt later zou vergroten. Ook Héritier heeft ze gestimuleerd om naast Frans ook Nederlands te leren. Ik hielp hem dan af en toe bij het instuderen van zijn woordenschat. Al moet ik toegeven dat ik niet altijd even geduldig met hem was. (lacht) Pas nu beseffen we volledig hoe belangrijk het was om Nederlands te leren spreken. Ook voor Héritier: het is een van de redenen waarom hij nu de eerste Brusselse Ketnetwrapper is geworden.

Sinorina: 'Ik had ooit ook de droom om journaliste te worden. Daarom kijk ik ook zo op naar Héritier: op een bepaalde manier beleeft hij nu ook mijn droom.' Beeld Wouter Van Vooren

“Ik was ongelooflijk trots toen ik hoorde dat Héritier bij Ketnet zou beginnen. Zijn video’s probeer ik ook zo veel mogelijk te bekijken: ik heb er zelfs de Ketnetapp voor geïnstalleerd. Ook mijn twee zonen van 11 en 7 volgen Héritier op de voet, en zijn superfans. Ze gebruiken hun neef zelfs om vriendjes te maken op de lagere school. (lacht) Als ik zijn video’s bekijk, merk ik geen groot verschil met de Héritier die ik uit het echte leven ken. Maar je ziet wel dat hij zich op televisie iets professioneler moet gedragen, natuurlijk. Als we bij elkaar zijn, en er gebeurt iets grappigs, dan rollen we soms samen over de vloer van het lachen. Bij Ketnet zal hij ook uitbundig lachen, maar weet hij zichzelf toch een beetje te filteren.

“Héritier geeft de indruk een open boek te zijn, maar geeft zijn emoties toch niet zo gemakkelijk prijs. Als hij ergens mee zit, zal hij daar zelden uit zichzelf over beginnen. Maar als je hem kent, voel je natuurlijk meteen dat er iets scheelt. Je moet dan wat pushen, heb ik al geleerd. Ik weet ondertussen ook goed hoe ik dat moet doen. Uiteindelijk begint hij dan wel te praten, maar hij zal uit zichzelf niet snel in een slachtofferrol kruipen.

“Héritier is gelukkig enorm sterk en volwassen voor zijn leeftijd: zelfs over mijn eigen leven vraag ik hem regelmatig om advies. Over mijn zonen kunnen we het met elkaar bijvoorbeeld heel goed hebben. Als moeder is het handig om een andere jongen als klankbord te hebben, die me tips kan geven om met andere opgroeiende jongens om te gaan. Daar heb ik al vaak veel aan gehad.”