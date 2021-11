Bezoekers Astroworld getuigen over dodelijke avond: ‘We smeekten de security tevergeefs om hulp’

Houston is in shock na het drama op festival Astroworld, waarbij acht doden vielen en honderden mensen gewond raakten. Volgens aanwezigen verliep de avond gewelddadig en greep de organisatie veel te laat in. ‘Mensen duwden me zo hard dat ik niet meer kon ademen’, aldus een festivalganger. ‘We smeekten de security om ons te helpen, maar het had geen zin’, zegt een andere.

De chaos brak uit tijdens het optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott. Volgens brandweercommandant Samuel Peña was er rond 21 uur sprake van paniek toen de menigte van zo’n 50.000 mensen plots massaal richting het podium bewoog, waardoor verschillende personen vertrappeld raakten.

Travis Scott zou zijn optreden meerdere keren onderbroken hebben toen hij in de gaten kreeg dat fans in nood waren, maar dat kon de chaos niet stoppen. Uit getuigenissen op sociale media blijkt bovendien dat de massa voor het podium veel te groot was. Zo probeerden de hulpdiensten met ambulances door het publiek te rijden, maar raakten ze amper vooruit.

Heel wat mensen die aanwezig waren op het festival zijn verontwaardigd dat de organisatie het concert niet eerder heeft stilgelegd. Zo zouden sommigen gesmeekt en geschreeuwd hebben om het optreden te stoppen, maar kregen ze van niemand gehoor.

De hulpdiensten probeerden met ambulances door het publiek te rijden, maar raakten amper vooruit. Beeld TWITTER @ONACASELLA via REUTERS

“Het was verschrikkelijk. Ik ben flauwgevallen omdat mensen me zo hard duwden dat ik niet meer kon ademen. Toen ik wakker werd, had ik een flesje water in mijn schoot en had ik geen idee meer van wat er was gebeurd”, schrijft Madeline Eskins op Facebook.

De vrouw, die verpleegster is, beschrijft hoe ze rondom haar bewusteloze lichamen zag. “Ik zag mensen al bloedend uit hun mond en neus weggedragen worden”. De vrouw checkte de hartslag van twee bewusteloze mensen, maar vond die bij een van hen niet meer terug. Eskins probeerde verschillende slachtoffers te reanimeren, maar klaagt in het bericht dat de organisatie niet over voldoende medisch materiaal beschikte.

Ook festivalganger Christian Souza deed een poging om gewonden te helpen. Zo hielp hij een bewusteloze man samen met andere aanwezigen over de barricades te dragen. Nadien zouden verplegers de man twintig minuten lang weer bij bewustzijn hebben proberen te brengen. “Ik zag ook een meisje liggen. Het leek alsof ze niet meer leefde”, aldus Souza.

‘Het werd steeds gewelddadiger’

“Mensen kwamen dichter en dichter. Mijn vriendin moest naar adem happen terwijl ze me vertelde dat we weg moesten”, schrijft Seanna, die dicht bij het podium stond tijdens het optreden van Travis Scott . “We probeerden, maar we konden nergens heen. Het werd steeds gewelddadiger. Mensen schreeuwden om hulp, maar de muziek ging gewoon door. We smeekten de security om ons te helpen en probeerden de artiest duidelijk te maken dat er iets mis was, maar het had geen zin.’

Hoewel de vrouw zelf uit de menigte kon ontsnappen, hadden anderen minder geluk. Volgens haar deed de organisatie niet genoeg om de situatie onder controle te krijgen.

“Het ging zo ver dat mensen anderen begonnen te vertrappelen”, klinkt het bij een 26-jarige festivalbezoeker. “Mijn vrienden en ik hielden elkaar stevig vast om niet gescheiden te raken. Als je losliet, zou je heel snel meegesleurd kunnen worden.” De man hekelt de zware agressie op het festival: “Als mensen moeten we beter zijn.”

Zo zou een vrouw die het concert bijwoonde meerdere keren geslagen zijn door mensen in het publiek. “Ik ben nog nooit naar een festival gegaan met zo veel boze mensen”, vertelde ze verwonderd.

Het evenement is volgens Amerikaanse media een van de dodelijkste concerten ooit in de Verenigde Staten.