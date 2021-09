Beyoncé wordt vandaag 40: waarom ‘Formation’ volgens ons haar beste song ooit is

Beyoncé wordt veertig, nu zaterdag. ‘Formation’ uit 2016 bombardeerde haar tot de activistische Queen Bey die we vandaag kennen.

De voorbije decennia is Beyoncé Knowles wel meer getransformeerd, natuurlijk. Aan het begin van het nieuwe millennium vervelde ze van bravige aanvoerster van Destiny’s Child naar de sexy soloster Beyoncé. Dé song die deze transformatie kracht bijzette, was het billenschuddende ‘Crazy In Love’ (2003), waarin ze terloops haar verloofde voorstelde, rapper Jay-Z. ‘Crazy In Love’: voor altijd Beyoncé’s bekendste nummer.

De béste song van Beyoncé daarentegen, is ‘Formation’. Het is ook het lied dat écht een nieuw hoofdstuk in het leven van de superster inleidde, dat haar tot het activistische en feministische symbool kroonde zoals we haar vandaag op haar veertigste kennen. Op 6 februari 2016 werd deze tapijtbom losgelaten boven een nietsvermoedende wereld. Een verdwaalde beat uit een Roland TR-808 synthesizer en een sinistere, hese Beyoncé die een donderpreek afsteekt, maar dan op fluistertoon. Ze roemt haar zuidelijke afkomst en klaagt politiegeweld tegen zwarten aan. In de video ligt Beyoncé boven op een politiewagen die wegzinkt in het wassende water – een aanklacht tegen het zwarte leed in New Orleans na orkaan Katrina. Het muziekblad Rolling Stone kroonde de video afgelopen juli nog tot onbetwiste nummer één in hun Top 100-ranking van ‘Greatest Music Videos of All Time’, waarmee de cultstatus van ‘Formation’ andermaal werd bevestigd.

Beyoncé op een zinkende politiewagen in de clip van ‘Formation’. Beeld rv

Black Lives Matter is een eerste laag van ‘Formation’, feminisme een tweede. “Okay ladies now let’s get in formation (cause I slay)” is dé slagzin van de song. Vrij vertaald: “Dames, we gaan een front vormen, en ik ben een baas”. Het is precies dat ene zinnetje dat ooit de aanzet gaf voor de hele song. Ironisch genoeg werd deze feministische slogan bedacht door twee mannen. Producer Mike Will en rapper Swae Lee – de helft van het duo Rae Sremmurd, van de wereldhit ‘Black Beatles’ – waren eens samen op weg door de woestijn naar het Coachella-festival. Mike Will vertelde ooit over die autorit: “We zaten een beetje te freestylen, toen Swae Lee ineens ‘Ladies now get in formation’ rapte. ‘Dog,’ zei ik, ‘neem dat snel op, want we móéten iets doen met die formation shit. Dat vrouwen de rangen moeten sluiten en moeten opkomen voor hun rechten, dat is empowering shit!”

Twee mannen in de auto op weg naar een festival: ziedaar de banaler-dan-banale onstaans­geschiedenis van de allerkrachtigste song van Beyoncé. Maar zo beginnen de beste liedjes nu eenmaal — stoemelings, in een onbewaakt moment, als een voorgevoel. Will en Lee pitchten hun one­liner bij Beyoncé, die er samen met het duo die onweerstaanbare laagjestaart ‘Formation’ van bouwde.

De lekkerste laag bewaarden we voor het laatst: seks met kreeft. Geen spatje van de behaagzieke, ooit zo ‘crazy in love’ zijnde Beyoncé meer te bespeuren in de vuilbekkerij die ze in ‘Formation’ richting Jay-Z, intussen haar ontrouwe echtgenoot, gooit: ‘Als hij me goed neukt, dan neem ik hem mee naar Red Lobster.’ In oorsprong was het niet restaurantketen Red Lobster, dan wel Maison Margiela dat hier een gratis influencingcampagne zou krijgen. De oorspronkelijke tekst van Swae Lee ging zo: ‘Als je me een goede beurt geeft, neem ik je mee naar de Margiela-boetiek’. Maar ook met deze aanzet deed Beyoncé haar eigenwijze ding: ze hield gewoon meer van kreeft. En ze stond er wel degelijk op om de rekening zélf te betalen. De seksen hadden alweer voortreffelijk samengewerkt.