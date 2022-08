Beyoncé neemt nummer van laatste album opnieuw op na kritiek

De term wordt soms gebruikt om mensen die een hersenverlamming met spasticiteit hebben te vernederen, schrijft de Britse omroep. Het woord is “niet opzettelijk op een schadelijke manier gebruikt”, liet een woordvoerder van Beyoncé aan de BBC weten, en het “zal worden vervangen in de tekst”. Wanneer dit zal gebeuren is onduidelijk.

Haar zevende studio-album verscheen vrijdag. Het is het eerste sinds Lemonade, dat in 2016 is uitgekomen.

Onder meer de liefdadigheidsinstelling Scope, die zich inzet voor aanvaarding van mensen met een beperking, vroeg de veertigjarige Beyoncé het nummer opnieuw op te nemen. “Woorden zijn belangrijk omdat ze de negatieve houding versterken waarmee gehandicapten dagelijks worden geconfronteerd”, zei mediamanager Warren Kirwan eerder.

De Amerikaanse zangeres Lizzo bood een paar weken geleden na enkele dagen nog haar excuses aan omdat ze hetzelfde woord had gebruikt in het lied ‘GRRRLS’. Ze bracht het lied opnieuw uit zonder de term.