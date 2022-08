Beyoncé is eerste vrouw met zeven nummer 1-albums

In de eerste week van release ging Renaissance maar liefst 332.000 keer over de toonbank in de Verenigde Staten. Volgens Billboard zijn dat de beste vrouwelijke cijfers van dit jaar en de tweede beste cijfers algemeen. Het enige album dat het in 2022 beter deed, is het nieuwste album van Harry Styles. In de eerste week werden er 521.500 exemplaren van Harry’s House verkocht in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse zangeres is geen onbekende in de wekelijkse klassering van de 200 best verkochte albums. Renaissance is haar zevende album op nummer één in de Billboard 200. Haar zes voorgaande soloalbums kwamen ook bovenaan de prestigieuze lijst binnen. Al haalt haar nieuwste album wel opmerkelijk meer streams. Met 179,06 miljoen on demand officiële streams in een week registreert Renaissance de beste week voor een album van een vrouw in 2022. Het is ook het op zeven na grootste streaming-debuut van alle albums dit jaar én de beste week van Beyoncé ooit.

Renaissance is Beyoncés eerste studioalbum in zes jaar tijd. Haar vorige plaat, het veelgeprezen Lemonade, werd het eerste album uit de geschiedenis waarvan alle songs afzonderlijk werden genoteerd in de Billboard Hot 100. Ze was toen de eerste vrouwelijke artiest met 12 songs tegelijk in de Amerikaanse hitlijst. (DM/HLN)