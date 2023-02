Beyoncé in een uur uitverkocht, maar experiment met ‘dynamische tickets’ zorgt voor exuberante prijzen

Het duurde ongeveer een uur voordat organisator Live Nation de ticketverkoop voor het concert afsloot. “Alle 50.000 kaartjes voor het enige concert van Beyoncé in Brussel zijn uitverkocht”, klonk het. In hoeveel tijd het concert precies was uitverkocht, werd niet vermeld. Volgens De Tijd waren de reguliere tickets voor haar nu al legendarische Renaissance World Tour al na een halfuur de deur uit. Prijs voor zo’n standaardticket: tussen 64,7 en 183,5 euro.

#SHOWUPDATE: All 50.000 tickets for the only Brussels concert of @Beyonce's upcoming RENAISSANCE WORLD TOUR have now sold out.



A waiting list has been opened. You can register to this list to stay up to date in case tickets become available: https://t.co/CktM1f7GDS pic.twitter.com/lA2z7oZQjj — Live Nation Belgium (@LiveNationBE) 10 februari 2023

Wanhopige fans hadden echter nog een alternatief: de Platinum Tickets. Deze op voorhand aangekondigde categorie bestond uit reguliere staan- of zitplaatsen, maar dan tegen een variabele prijs. Dat betekent dat die plaatsen over heel de zaal verspreid zijn, dat er geen extra voordelen aan vasthangen en dat de prijs afhangt van hoe goed de ticketverloop gaat. In dit geval ging elk platinumkaartje over de toonbank tegen een prijs van minimaal 236,85 en maximaal 594,7 euro - oftewel meer dan driemaal de originele prijs.

Die exuberante prijszetting leidt nu tot wrevel bij heel wat muziekfans. Het is de eerste keer dat er in België met dit systeem gewerkt wordt, maar in de VS kent men dit al langer als ‘dynamic pricing’. De hoop van verkoopplatform Ticketmaster is dat zulke variabele prijzen een tegenwicht kunnen bieden voor tickets die aan woekerprijzen worden doorverkocht. In de realiteit zorgt het echter voor scenario’s als bij ‘Queen B’. Het doet ook terugdenken aan vorige zomer, toen enkele fans van Bruce Springsteen 5.000 dollar (ongeveer 4.700 euro) mochten ophoesten voor een ‘dynamisch ticket’.

Een woordvoerder van Ticketmaster benadrukte toen ook al bij The New York Times dat het de artiesten (en hun teams) zelf zijn die de prijsstrategie bepalen. Bovendien zou Ticketmaster zelf niets overhouden aan de duurdere tickets. De extra verdiensten zouden op deze manier net naar de artiesten zelf gaan, in plaats van naar doorverkopers. In het Verenigd Koninkrijk kozen grote namen als Harry Styles en Coldplay ook al voor die dynamische prijszetting.

Andere beroemdheden verzetten zich dan weer op andere manieren tegen woekerprijzen in doorverkoop. Voormalig straatmuzikant en huidig wereldster Ed Sheeran laat op zijn concerten zeer strikt identiteitskaarten vergelijken met tickets aan de ingang, en hij liet in 2017 ook nog 10.000 tickets annuleren die op doorverkoopsites stonden.

Arctic Monkeys hebben soortgelijke voorwaarden gesteld voor hun tournee van 2023, met de vermelding dat tickets alleen tegen de vastgelegde waarde mogen worden doorverkocht op bepaalde goedgekeurde platforms en dat “tickets kunnen worden geannuleerd” als ze met winst worden verkocht op doorverkoopsites.