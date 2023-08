‘Bevrijd je poesje, anders ben je dood voor je veertigste’: praktijklessen uit ‘The Year I Started Masturbating’

“Kijk naar iemand die sexy is en denk met de binnenkant van je vagina. Kijk dan vier seconden weg. Soms heb je dat nodig om het systeem op gang te brengen.”

Bevinden we ons in een zoveelste romcom van dertien in een dozijn? In een snelcursus versieren voor beginners? Of in een vulvaboek van Goedele Liekens? Nee, we zijn aanbeland in de Zweedse film The Year I Started Masturbating. Het gaat om een praktijklesje van extravagante vriendin Liz voor de op drift geraakte Hanna in een Stockholmse biljartkroeg. Hanna moet immers na haar relatiebreuk dringend leren wat het betekent om haar eigen seksuele genot na te jagen. “Bevrijd je poesje, anders ben je dood voor je 40 bent.”

Toch is de titel van deze geheide Netflix-hit behoorlijk misleidend. Oké, een frivole luchthartigheid overheerst in The Year I Started Masturbating, geregisseerd door Erika Wasserman. Maar onder dat oppervlakkige vlies houdt zich toch ook een soepel op tempo gehouden prent schuil, met een aantal relationele doordenkers. De seks, die is weliswaar zonder scherpe randjes.

Hanna (schitterende rol van Katia Winter, uit Dexter en Sleepy Hollow) heeft er een handje van weg om zichzelf in de wielen te rijden. De bijna-veertiger verliest als gepatenteerde workaholic haar man en haar jonge zoontje uit het oog. Toch wil ze graag nog een kind erbij voor haar veertigste: “Ik ovuleer. Kun je in me klaarkomen zodat we een mini-ik kunnen maken?”, eist ze. Maar haar eerst zo geduldige vriend Morten (Jesper Zuschlag uit Into the Darkness) wordt er niet meer warm van. Plots heeft hij er genoeg van om de tweede partituur te spelen. Precies op het moment dat Hannah het tij wil keren en haar baan opzegt om het thuisfront meer te gaan plezieren, geeft Morten er de brui aan. Omdat het huurcontract van hun flat op zijn naam staat, is zij op slag dakloos. Waarna zich voor Hanna een chaotisch jaar ontrolt, een achtbaan van krakkemikkig daten, soloseks én panische pogingen tot plooigladstrijkerij, waarbij vakkundig gestoeid wordt met romcomclichés. En of je in de nood je vrienden kent? Niet als je het zo bont maakt als Hanna.

Winter is de geknipte actrice voor deze veelzijdige rol. Als twijfelkont toont ze zich afwisselend zelfbewust én dan weer een moeizame nee-zegger, of een verzoener én vervolgens een brokkenpiloot. Die paradoxen geeft ze pittig gestalte.

The Year I Started Masturbating is een grillige, ironisch getinte verkenning van thema’s als moederschap, vrouwelijk carrièrisme, relationeel gehannes én laattijdig seksueel ontwaken, met een aanlokkelijk in beeld gebracht Stockholm als extra. Al loopt het weleens spaak. Zo knipoogt het tafereel waarbij Liv in een meeluisterend restaurant aan Hanna het vrouwelijk pleasure principle demonstreert (let op de mogelijkheden van pizza en toppings) té uitdrukkelijk naar de beruchte scène uit When Harry Met Sally.