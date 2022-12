Beursautoriteit tikt Streamz op de vingers voor docu over cryptomunten

De reeks is gemaakt door Het Konijn, het productiehuis dat ook al tekende voor de VRT-reeks Fire: vroeg op pensioen. Die reeks kreeg ook veel kritiek door het eenzijdige beeld en omdat een van de getuigen betrokken was bij een piramidespel. Ook toen oordeelde de FSMA dat de reeks ‘gevaarlijk en niet realistisch was’. De openbare omroep haalde Fire na enkele weken offline.

Volgens het persbericht van Streamz geeft Is crypto het nieuwe goud? een “kritische blik op de unieke en bijzondere digitale munt en NFT’s”. De FSMA, dat de reeks voor de laatste montage kon bekijken, vindt dat de makers daarin falen. “De boodschap die blijft hangen, is dat het uitein­delijk wel zal goedkomen, dat ­iedereen maar moet investeren. Op een ogenblik van grote turbulentie in de cryptowereld is dat een gevaarlijke boodschap.”

Streamz en Het Konijn hebben met de kritiek weinig rekening gehouden. Volgens Cheeru Mampaey van Het Konijn was het nooit het doel om aan onderzoeksjournalistiek te doen. “Ik maak programma’s zoals ik ze zelf graag zie”, zegt ze in De Standaard. “Entertainend, perfect voor na een lange dag. Het was nooit de bedoeling een educatief programma te maken, wel een inkijk te geven in het leven van mensen die dag in dag uit met crypto bezig zijn.”