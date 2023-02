‘Bestemming X’ kan wel een scheutje ‘De mol’ gebruiken

Soms is niets wat het lijkt, maar soms moet je gewoon erg lang wachten voor iets op wat lijkt. Bestemming X bijvoorbeeld, het nieuwe realityprogramma waar VTM al weken mysterieus rond deed en waarvan de verwachtingen best hoog waren. Maar pas in de laatste minuten, toen je zag wat de makers allemaal bekokstoofd hadden om de deelnemers en kijkers in de luren te leggen, begon het te dagen dat dit misschien wel iets kan worden.

Misschien, want de rit ervoor was vooral toch een lange zit. Nadat de tien deelnemers elkaar hadden leren kennen op de luchthaven van Kortrijk - ja, daar is een luchthaven die met enige grootheidswaanzin Flanders International Airport Kortrijk-Courtrai heet -, was het vooral werk om het spel uit te leggen. Die tien trekken dus op een trip door Europa met een geblindeerde bus. De bestemmingen zijn onbekend, af en toe moeten ze opdrachten doen en krijgen ze tips over waar ze zich bevinden. Wie op het einde van de aflevering het minst benul heeft van waar de bus geparkeerd staat, vliegt eruit.

Klinkt wat als De mol? Wel, als ze bij VTM zelf toegeven dat ze een beetje hun eigen De mol gemaakt hebben, kan je niet om de vergelijking heen. En dan speelt De mol toch nog steeds enkele klassen hoger: de opdrachten zijn inventiever, de beelden chiquer, de sfeer meeslepender, de tips leuker - het geluid van een pinguïn als teken dat ze niet naar het VK gaan, echt? Weten dat er een saboteur meedoet die alles in het honderd wil laten lopen, zorgt voor een dimensie die hier ontbreekt. Geen complotten en ententes, geen doorwrochte strategieën, geen verborgen agenda’s, behalve dat je sommige informatie niet deelt met de medekandidaten. ‘Wie is het?’ blijft nu eenmaal stukken spannender en intrigerender dan ‘waar zijn ze?’

Al heeft Bestemming X vooral ook last van een euvel waar zoveel realityprogramma’s last van hebben: het eeuwige geleuter. Het vele gebazel tussen de opdrachten door. De nietszeggende quotes die vooral dienen om de tijd te rekken - een duur programma moet wellicht lang genoeg duren om het te laten renderen. Een wat snediger montage en extra opdracht hadden voor een spannender programma kunnen zorgen. Dat de deelnemers hier in een bus opgesloten zitten, helpt alvast niet. En is meteen ook de reden waarom we aan Big Brother moesten denken, of aan De bus, een ooit mislukte spin-off van Big Brother met deelnemers die op een bus door Vlaanderen en Nederland tourden. Te veel blabla, te weinig boemboem.

Tot die laatste minuten, dus. Dan zie je opeens hoe de makers te werk gingen, hoe ze alles uit de kast haalden om de deelnemers en kijkers te misleiden. Dat was best veel en inventief - of had u gedacht dat de camper niet echt op een ferry stond? -, en doet dan toch nog uitkijken naar het vervolg. Al zou een extra scheutje De mol geen kwaad kunnen.

Bestemming X, elke maandag op VTM en op VTM Go.