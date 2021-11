Beste VRT, waarom zit Jill Peeters te verpieteren op Canvas?

Men neme een razend actueel thema, een onderwerp dat in het middelpunt van de belangstelling staat en waar iedereen wel een mening over heeft. Men zette daarbij een bekend gezicht, een populaire en gerespecteerde presentatrice bijvoorbeeld, die jarenlang vaste prik was in vele huishoudens die wilden weten of de zon morgen ging schijnen. Meer heb je niet nodig, zou je denken, om een goed programma te maken voor een breed publiek. Een programma voor een zender zoals Eén, bijvoorbeeld.

Dat goede programma, daar hoef je alvast niet over te twijfelen. Wie de voorbije weken op maandagavond naar Canvas zapte, kreeg waar voor zijn 37,95 euro die hij jaarlijks aan de VRT geeft. Wat houdt ons tegen? van Jill Peeters bood niet alleen een verbijsterende terugblik over hoe we met zijn allen lange tijd de kop in het zand staken als het over klimaat ging, al dan niet met een extra duwtje van de olieindustrie om dat hoofd nog wat dieper te duwen. Wat houdt ons tegen? keek ook verder, weg van het doemdenken, naar oplossingen om er iets aan te doen. Hoe we de massale uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Hoe we opgegeven gebouwen, voorwerpen en grondstoffen een tweede leven kunnen geven. Constructieve journalistiek op zijn best.

Maar dat brede publiek, dat is een ander paar mouwen. Hoe het eraan toe gaat op de negende verdieping van de Reyerslaan weten we niet, maar tijdens een van de vele vergaderingen moet er ooit beslist zijn dat dit best past op Canvas. Verdiepend, uitdagend, aanzetten tot nadenken, nuance en duiding... Alle vakjes die marketeers ooit eens op duurbetaalde powerpoints hadden gezet, werden aangevinkt. Canvas zou het zijn. Geen twijfel mogelijk.

Het resultaat? Een uitstekend programma dat zit te verpieteren in een hoekje op Canvas. De eerste vier afleveringen haalden gemiddeld 191.871 kijkers op maandagavond. Bij de herhaling kwamen er daar nog eens 31.344 kijkers bij. VRT Nu voegt daar nog eens 2.067 kijkers aan toe. Samengeteld zijn dat er 225.282 kijkers.



Zie je wel, roepen de marketeers unisono. Canvas was de perfecte omgeving voor zo’n nicheprogramma. Een breed publiek bereik je er niet mee.

Maar, beste VRT, soms kan het geen kwaad alle powerpoints aan de kant te schuiven, het buikgevoel te volgen en te doen wat je als openbare omroep moet doen. Een programma over een razend actueel én belangrijk thema met een bekende presentatrice kan je best ook op Eén tonen. Het zal misschien niet evenveel kijkers halen als een datingprogramma of het zoveelste programma rond een telg van de Planckaerts, maar wel een flink pak meer dan nu. En het schijnt, al heb ik het maar van horen zeggen, dat zelfs Eén-kijkers verdiepende en genuanceerde programma’s aankunnen die aanzetten tot nadenken.

Wat houdt ons tegen? is volledig te herbekijken via VRT Nu.