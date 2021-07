Beste VRT, kijk eerst eens op de eigen werkvloer

Tom Waes doet het en naar verluidt doen Danira Boukhriss Terkessidis en Siska Schoeters het ook. Deze zomer laten zij zich als uitverkoren trekpaarden voor de campagnekar van de openbare omroep spannen. Met de slagzinnen “De VRT is van iedereen, ook van jou. Vertel ons hoe we van de VRT nog meer jóúw VRT kunnen maken”, schuimt het trio kermis, gym en zelfs golfclub af. Men wil het breed, men wil het inclusief en men wil het van u, van ons.

Spots op radio en tv moeten ons warm maken om de ongezouten mening te ventileren. De poging om werkelijk iedereen mee in het bad te trekken, mag ontroerend heten. Als u zich niet aangesproken voelt door de categorie ‘vloggers en klikkers’, dan herkent u zich ongetwijfeld in het archetype der archetypes: ‘de likkers’. Als u het nu in Keulen hoort donderen, gewoon even klikken en de spot bewonderen.

Om een rijmpje meer of minder zit het campagneteam dus in het geheel niet verlegen. Of wat te denken van deze: “De VRT is van ons allemaal. Van gelovigen en atheïsten. Van fiscalisten. Van garagisten en van rare tisten.” Alleen bij de sport gaan de jongens en meisjes van de spot even uit de bocht. “Van Flandriens en hun fan, van hem, van haar en van hen.” De meubelen worden gelukkig door de uitspraak van Waes gered, retteketet.

Naar het aloude gezegde hoe meer meningen, hoe meer vreugd, is de VRT dus op zoek naar wat de Vlaming echt vindt van wat er aan de zender deugt of niet deugt. Prima. Voor mij zelfs dik oké en allicht niet ongezond, zolang daar maar – alsjeblieft – geen televisieprogramma van komt.

Maar wat dan wel? Statistiekjes en grafiekjes? Een bodemloze put, een berg op een bureau? Of is het doel vooral toch een fijn samenzijn, een babbel met een BV bij het drinken van een pint of twee, een kopje gemberthee?

Dat deze actie niet vrijblijvend maar een beetje van moeten is, staat zwart op wit in de beheersovereenkomst, dé verbintenis: “De VRT voelt en voedt de hartslag van Vlaanderen. Ze doet dat aan de hand van systematisch onderzoek en door ervaringen van de makers zelf. Die laatsten moeten zo goed mogelijk en met open blik betrokken zijn bij de samenleving.” Een uitgelezen kans is het dus ook voor Tom & co om zich te laten inspireren, om te fileren en te interpreteren. Een win-win, zoals ze zeggen, met één gevaar dat nu wel heel erg lonkt: als daar toch maar geen televisieprogramma van komt.

Laat ik besluiten met een voorzet, een mening van deze Jan met de pet: beste VRT, in plaats van de graal te gaan zoeken op de markt en in allerlei uithoeken, raad ik u een open blik op de eigen werkvloer aan. Begin eens met te kijken of de eigen plek al niet wat inclusiever kan. Getekend: een fan.

