Beste James, jij begrijpt ongetwijfeld de noden van de mensen

Beste James Cooke en ploeg van Extreme Makeover Vlaanderen,

Mijn vrouw en ik wensen jullie te feliciteren met de boeiende eerste aflevering van Extreme Makeover Vlaanderen. Om te beginnen juich ik een adaptatie van het ABC-format Extreme Makeover ten zeerste toe. Niet dat mijn vrouw en ik fans waren van dat erg Amerikaanse, schreeuwerige verbouwingsprogramma dat bovenal grossierde in vals sentiment op de kap van minder gefortuneerde stumperds die een opdringerige cameraploeg en de bemoeienissen van een gemanipuleerde vriendenkring nu eenmaal niet kunnen weerstaan omdat er een verbouwd huis tegenover staat, op kosten van productie en sponsors bovendien.

Zal ik dan maar met de vintage steigerhouten loftdeur in huis vallen? Kijk, wij laten op dit moment een huis bouwen in het Leuvense: een oerdegelijk, niet al te opzichtige nieuwbouw van twee verdiepingen. Om de simpele reden dat ons huidige rijhuisje (zonder tuin, met koertje!) in een zijstraat van de Oude Markt te krap wordt voor twee volwassenen en hun vier kinderen (twee uit een vorige relatie). Als prille veertigers willen wij eindelijk onze kroost de levenskwaliteit bieden die ze verdienen.

Weet jij wat zoiets kost anno 2022, James? Vermoedelijk niet, daar de opnames van Extreme Makeover Vlaanderen wellicht dateren uit een periode dat er amper sprake was van oorlog in Oekraïne, razendsnel stijgende prijzen voor bouwmaterialen en hallucinant hoge energiekosten. Ik bedoel maar, James: we zullen moeten opteren voor een ordinaire standaardkeuken in plaats van het type fancy kookeilandstructuur dat jij door Donald Muylle laat aanrukken. Een tweede badkamer kunnen we ook al op onze buik schrijven! Enig idee hoeveel extra stopcontacten per stuk kosten voor het opladen van onze laptops en iPads, James? Bovendien zullen onze kindjes in hun slaapkamers moeten wandelen over gore laminaat in plaats van over propere bamboe. Als een cloud computing engineer bij een bescheiden multinational en een directrice van een eenvoudige kleuterschool moeten we roeien met de riemen die we hebben.

Bel ons

Besef jij wel hoeveel alsmaar armer wordende hogemiddenklassegezinnen vol afgrijzen naar Extreme Makeover Vlaanderen zullen kijken!? Als boezemvriend van een mediamagnaat die de meritocratie genegen is, begrijp jij ongetwijfeld de noden van mensen die het allerbeste voorhebben met onze economie.

Nu willen wij uiteraard de tragische toon van jouw programma respecteren. Misschien zwicht je voor de kleine drama’s van ons gezin? Onze jongste heeft ADHD, bijvoorbeeld. En onze oudste sukkelt met zijn knie sinds een val bij het ijshockey. Kijk, we willen gerust een problematisch huwelijk veinzen. Mijn vrouw zou bijvoorbeeld eens tegen een deur kunnen lopen. Of ik kan achteloos een doosje Zaffranax op de keukentafel laten rondslingeren dat de camera vervolgens slinks in beeld brengt. Alles voor het format, James.

Bel je ons eens? Warme groet van een telegeniek gezin.