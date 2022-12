Besparingen bij VRT laten zich niet voelen in de zendschema’s voor het voorjaar, of toch wel?

Investeringen in VRT MAX moeten de komende maanden jonge kijkers naar de openbare omroep lokken. Ondertussen zorgen samenwerkingen allerhande voor een goed gevuld zendschema op de traditionele VRT-zenders. ‘De komst van internationale streamingbedrijven blijkt nu ook voordelen te hebben.’

Geen Tom Waes, Niels Destadsbader of Dieter Coppens bij de start van de voorstelling van het televisievoorjaar van de VRT. Zo’n presentatie trapt traditiegetrouw af met een paar grote kanonnen die kijkers naar vlaggenschip Eén moeten lokken. Maar deze keer wilden netmanager Lotte Vermeir, die de lijnen uitzet bij Eén en Canvas, en Ruth Degraeve, manager van VRT MAX, het liever eerst over de podcasts en specifiek op jongeren gerichte reeksen hebben die de komende weken op dat onlineplatform worden gedropt. Het zegt veel, zo niet alles, over de digitale switch die ze aan de Reyerslaan in ijltempo aan het maken zijn.

Al jaren worstelt de openbare omroep met een verouderend kijkerspubliek en de steeds verder afkalvende aantrekkingskracht van zijn traditionele tv-zenders bij jongeren. VRT MAX moet dat probleem oplossen. Sinds de lancering in augustus vorig jaar blijken vooral jongeren de weg ernaartoe te vinden. Over alle leeftijden heen ziet VRT MAX zijn gebruikersaantallen groeien, maar die stijging is het grootst bij de groep tussen 13 en 34 jaar. Met dank aan programma’s als ZOOV (Zonder ouders op vakantie), waar 61 procent van de kijkers jonger dan 34 is. Ook Plan A (60 procent) wist vooral jonge kijkers te lokken en titels als Roomies (43 procent) en Season of Sex (33 procent) laten bij die doelgroep cijfers optekenen waar ze bij Eén en Canvas enkel van kunnen dromen.

Logisch dus dat er komend voorjaar opnieuw een pak specifieke titels voor die onlinegeneratie wordt gelanceerd. De Studio’s bijvoorbeeld, waarin een stel jonge muzikanten die hopen het te maken in de muziekbusiness de hoofdrol spelen. Of Knokke Off over een stel gefortuneerde jongeren in de mondaine badstad. ZOOV krijgt een nieuw seizoen en Flo Windey keert eveneens terug met FAQDA. Ook podcasts blijken jongeren naar VRT MAX te lokken, en dus wordt daarop ingezet. Met producties als POSHA – de eerste fictiepodcast van de VRT – over drie studenten die op Erasmus gaan in de ruimte. Speciaal gemaakt voor wie graag ’s avonds voor het slapengaan in bed nog een podcast luistert.

Mijn God

De klemtoon op VRT MAX betekent niet dat er op Canvas en Eén de komende maanden niks te beleven valt. Canvas pakt bijvoorbeeld uit met Laurent van België. Een reeks van de makers van Filip van België die de kijker het meest enigmatische lid van de koninklijke familie beter moet doen leren kennen. In Mijn God buigt Phara de Aguirre zich over de verschillende levensbeschouwingen, La Course zoomt in op de Tour voor vrouwen die afgelopen zomer werd gereden en in Waarom wachten? praat Karine Claassen met ouders en kinderen over hun band. Uitkijken wordt het ook naar Zonder afspraak, een tragikomische reeks waarin een Turkse kapper op zijn veertigste beslist zijn schaar aan de wilgen te hangen en voluit voor een carrière in de muziek te gaan.

Bij Eén viel het voorbije najaar qua nieuwigheden wat mager uit. Met dank aan het WK voetbal, dat een wel heel zware stempel op het zendschema drukte. Maar dat wordt de komende maanden goedgemaakt met een hele reeks nieuwe titels. Zo wil de zender een graantje meepikken van de hype rond verbouwprogramma’s. In Ons Huis/Nieuw Huis moeten de deelnemers kiezen tussen een verbouwproject of de aankoop van een nieuw huis. Jeroen Meus vertelt in Dagen zonder broer over het rouwproces waar hij doorheen moet na de dood van zijn broer, Wim Lybaert gaat met vissers op stap in Een jaar op zee en Tom Waes duikt in de geschiedenisboeken voor Het verhaal van Vlaanderen. Glitter, glamour en – afgaande op wat we er al van te zien kregen – heel veel tranen zijn er dan weer in The Greatest Dancer, de groots opgezette shiny floor show waar VRT-CEO Frederik Delaplace al zo lang van droomt.

En dan hebben we het nog niet over fictie gehad. Ook daarvan ligt er behoorlijk wat op de plank. Arcadia bijvoorbeeld. Een – jawel – prestigieuze reeks die zich afspeelt in een nabije toekomst waarin de overheid het leven van haar burgers zoveel mogelijk probeert te controleren. 1985 keert dan weer terug in de tijd en vertelt het verhaal van drie jongvolwassenen in de woelige jaren 80, ten tijde van de Bende van Nijvel, en in De club draait alles dan weer om drie koppels met vruchtbaarheidsproblemen en hoe die daarmee omgaan.

Lang leve coproducties

Een behoorlijke boterham dus. En dat bij een openbare omroep die op de centen moet letten. “Maar schijn bedriegt”, legt Vermeir uit. Fictie, bijvoorbeeld, mag er dan tegenwoordig heel wat indrukwekkender uitzien, dat betekent niet dat het kostenplaatje even indrukwekkend oogt. “De club is een samenwerking met streamingdienst Amazon. Knokke Off is een project dat we samen met Netflix doen. Voor 1985 hebben we de handen in elkaar geslagen met de RTBF en Arcadia is dan weer een coproductie met de Duitse publieke omroepen WDR en SWR.”

Die laatste twee reeksen hoopt de VRT ook nog eens internationaal te kunnen vermarkten. Naar het voorbeeld van Onder vuur, de reeks die nu op zondagavond loopt en ondertussen aan Netflix is verpatst. “Die samenwerkingen maken die reeksen voor ons veel betaalbaarder dan pakweg een paar jaar geleden”, legt Vermeir uit. “Waar we de streamingbedrijven aanvankelijk vooral als bedreiging zagen, blijkt hun komst nu ook voordelen te hebben.”