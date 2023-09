Besluiteloosheid kan soms fascineren, maar niet in ‘Roter Himmel’ ★★☆☆☆

Twintiger Leon (Thomas Schubert) trekt samen met Felix (Langston Uibel) naar het zomerhuis van diens moeder in een kustplaatsje in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Maar de moeder heeft de woning ook beloofd aan de nicht van een collega, Nadja (Paula Beer). Het kleine huis moeten ze onder hun drieën verdelen. En al snel onder vier, want Nadja begint wat met een plaatselijke redder, Devid (Enno Trebs). Tot grote ergernis van Leon, een schrijver die de laatste hand legt aan zijn tweede roman – waarover hijzelf grote onuitgesproken twijfels heeft – en op zijn uitgever wacht om het manuscript te bespreken. Ondertussen ontstaat in de omgeving een bosbrand die langzaam maar zeker het zomerhuis bedreigt.

Al zijn de hoofdpersonages te jong om de opdeling tussen de Bondsrepubliek en de DDR te hebben meegemaakt, mentaal voelen ze nog altijd een grens. Zo spotten ze met de spelling van de namen Devid (spreek uit als David op zijn Engels) en Maik (lees: Mike). Het is één van de subtiliteiten die scenarist-regisseur Christian Petzold in de film schuift en waar hij vervolgens niets mee aanvangt.

Want gedurende zo’n 75 minuten lijkt Petzold niet te weten welke richting hij met Roter Himmel uit wil. Dat is niet per se een probleem. Zo een weifeling kan fascineren, de verbeelding kietelen of het lome voorspel vormen van een spetterende climax. Niets van dit alles in Roter Himmel. Het preludium van ruim een uur is een duffe variatie op de praatcinema van Nouvelle Vague maître Eric Rohmer, evenwel zonder diens visuele of dialogische gratie. Petzold gebruikt de bosbrand als een omzichtige metafoor voor amoureuze perikelen, maar hij gaat zo behoedzaam te werk dat hij de impact ervan smoort voor ze enig effect heeft. Het is een van de gemiste kansen van een regisseur die in het verleden bewezen heeft – denk aan Barbara of Phoenix – met een film zowel het hart als het hoofd te kunnen beroeren.

Roter Himmel speelt vanaf morgen in de bioscoop.